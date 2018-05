K-Pop: Baekhyun incursiona en el mundo de la moda

Privé by BBH es la línea de ropa estilo streetwear unisex en donde ha colaborado el cantante Baekhyun. La colección inicial incluye seis piezas tipo streetwear, mismas que van desde camisetas, sudaderas y otros accesorios, los cuales podremos ver a partir del día 1 de julio. Baekhyun, quien forma parte de este proyecto como director co-creativo, tuvo una reunión para el planteamiento de la línea en octubre pasado con el director de Privé, Danyl Geneciran, con el fin de dar a conocer sus ideas y desarrollar el proyecto.

Según con lo que se ha declarado la marca lanzará una nueva colección cada mes con un número de piezas que van de entre 6 a 10 elementos por línea. En la reciente entrevista que Vogue realizó a Baekhyun, el cantante mencionó:

"Últimamente, he estado pensando que me gustaría usar ropa en donde mis pensamientos se hayan colocado. Y por lo tanto, estaba increíblemente entusiasmado de colaborar con Privé – porque, amo demasiado streetwear, ¡que quería hacer ropa de estilo callejero!"

El proceso creativo para el diseño de cada artículo corrió por cuenta de Baekhyun, algunos elementos que presentan las prendas son imágenes tomadas por el mismo cantante, algunas palabras escritas por él. Además Baekhyun también reveló a Vogue:

"He estado tomando fotos y dibujando mis palabras favoritas. También he estado haciendo y mirando logotipos, y he tenido muchas ideas".