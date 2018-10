K-Pop: BTS y Steve Aoki lo hacen de nuevo con Waste It On Me

Justo hace unos días el DJ Steve Aoki compartía su gran emoción al saber que Waste It On Me, canción en compañía de BTS, había llegado al puesto número 1 en el ranking de iTunes en Estados Unidos, declarando que ha sido una locura el alcance y popularidad que el tema ha obtenido, así como también expresar lo increíble que es ver la manera en que los artistas asiáticos rompen las listas de música.

Pero no es el único alcance de este mes, ya que el DJ compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento, debido a que Waste It On Me se posicionó en el lugar número 1 en iTunes en 49 ciudades del mundo incluyendo, Estados Unidos, Chile, México, Rusia, entre otros. Incluso en Spotify consiguieron 11 millones de reproducciones desde su lanzamiento. El texto del post mencionaba que nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de su familia, BTS, sus fans y el fandom ARMY, a los cuales taggeo, y terminó diciéndoles que los amaba.

Gran equipo

Esta no es la primera vez que BTS y Steve Aoki colaboran juntos para una canción, por el contrario es la tercera ocasión en trabajar junto a la agrupación surcoreana. La canción Waste it on me, según lo descrito por el DJ, es una pista ambiental de EDM y se encuentra por completo en idioma inglés, con apoyo en la letra de Jungkook, Jimin y RM.

Recordemos que Waste It On Me pertenece al álbum del Steve Aoki, Neon Future III, el cual saldrá a la venta el próximo 9 de noviembre, sin duda seguiremos escuchando más de los triunfos que esta canción está por alcanzar.