K-Pop: BTS y FAKE LOVE rompieron internet

De principio a fin el nuevo video de BTS titulado FAKE LOVE es por demás una obra maestra, que al igual que sus anteriores videos musicales y teasers, nos ha mantenido al borde de las emociones. El video, logró sin lugar a dudas, transmitir el mensaje de la canción y cautivar a todo el fandom ARMY que ha esperado la llegada del videoclip FAKE LOVE.

Así como las habitaciones que una a una eran destruidas, nuestros corazones explotaron con la pasión y entrega que estos maravillosos siete chicos dieron en cada paso del video, y las partes faltantes que complementan ahora a los teaser, estaban mucho más allá de nuestra imaginación. El agua y fuego inundando el final no podía ir más acorde con el sentir del fandom que tenía de regreso a BTS.

Desde inclusive varias horas antes, el fandom ARMY ya se encontraba a la espera de la llegada no sólo del video FAKE LOVE sino de todo el álbum Love Yourself: Tear, utilizando el hashtag #FAKE LOVE LATIN PARTY, que por semanas se ha colocado en lo alto de ventas previas en Amazón, Best Buy y Target, además de las ventas en tiendas minoristas en Corea.

TENDENCIA MUNDIAL

Ver a los siete chicos escena a escena ha sido alucinante, los escenarios, vestuario y coreografía presentada por los integrantes ha colocado al grupo en un nivel mayor del que ya ocupaban y vaya que han estado en la cima por mucho tiempo, ahora con FAKE LOVE y su nuevo álbum Love Yourself: Tear, están reafirmando su poderío en las alturas.

En conclusión, la espera ha valido la pena, nos ha fascinado por completo el video pero nos interesa mucho conocer la opinión del fandom ARMY, con quienes hemos compartido también la espera, ¿les gustó?, ¿no les gustó?, ¿esperaban más? o al igual que nosotros se quedaron sin palabras y no pueden dejar de mirarlo.

ATENCION ARMYS LATINAS



DENTRO DE 3 HORAS HABRÁ VOTACION MASIVA Y PROMOCION MASIVA DE FAKE LOVE la palabra clave sera 'FAKE LOVE LATIN PARTY' junto a los HT de votacion de los billboard, ASI QUE ESTESEN ATENTA QUE SE LLEGO LA PIJAMDA ARMY♡#iVoteBTSBBMAs @BTS_twt — JIN BIASED (@Love_myself9) 18 de mayo de 2018