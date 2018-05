K-Pop: BTS y ARMY se unen a la causa #RoarForChange

Okay, #BTSArmy, show your power for charity! Between now & 5/25/18, for every like, share or public post on Twitter, Facebook or Instagram where we see this hashtag - #RoarForChange - Force For Change U.S. will donate a dollar to @UNICEFUSA. #MayThe4thBeWithYou @BTS_ARMY pic.twitter.com/E5aiufvuIJ

— George Pennacchio (@abc7george) 4 de mayo de 2018