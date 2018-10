K-Pop: BTS x Steve Aoki para el tema 'Waste it on Me'

Esta no es la primera vez que BTS y Steve Aoki colaboran juntos para una canción, pero siguen reafirmando el gran equipo que forman. El día de hoy fue precisamente el DJ, productor y músico, Steve Aoki, quien dejó caer el nuevo tema de Waste it on Me, siendo la tercera ocasión en colaborar junto a la agrupación surcoreana BTS.

En el pasado BTS y Steve Aoki han trabajado en las canciones Mic Drop y The Truth Untold, ésta última perteneciente al álbum Love Yourself: Tear. Sin embargo hasta el momento no han confirmado que la canción forme parte del próximo material discográfico de los chicos de BTS, si el fandom ARMY quiere adquirir la canción podrá hacerlo a través de las diversas plataformas digitales o adquiriendo el próximo álbum del DJ, Neon Future III que saldrá a la venta el próximo 9 de noviembre.

La canción Waste it on me, es una pista ambiental de EDM, la canción se encuentra por completo en idioma inglés, además en la creación de la misma participaron Jungkook, Jimin y RM.

Historia

El día de ayer, Steve Aoki había preparado al público con la noticia de la nueva canción, por lo que rápidamente el hashtag #WasteItOnMe, se hizo viral por las redes sociales tanto del lado de los fans de Steve Aoki, como del fandom ARMY que están más que listas para reproducir infinidad de veces el nuevo tema.

surpriseeee ��we're back! got a new collab w/ my brothers @BTS_twt coming at u tomorrow!! who wants to hear it now?? Tweet #WasteItOnMe to unlock a preview! — Waste It On Me Aoki (@steveaoki) 24 de octubre de 2018

Los chicos de BTS y Steve Aoki ya han resplandecido en el pasado con sus colaboraciones, por lo que esta nueva canción tendrá grandes expectativas para todos, y se espera vuelvan a ser merecedores de un certificado de oro por parte de la RIAA, como sucedió con el tema Mic Drop (Remix).