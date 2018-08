K-Pop: BTS tiene gran un regreso con Epiphany

El tráiler de Epiphany, canción de su próximo álbum Love Yourself: Answer, ha dejado a más de uno sin palabras, pues le bastaron únicamente 4 minutos para poner los corazones del fandom ARMY al borde de las emociones. Con un inicio en blanco y negro en una sala, para pasar a una escena bajo la lluvia ahora a color y un regreso a casa en donde vemos a Jin cerrar las cortinas, ir por un traje al armario y de nuevo volver al gris justo en donde inició todo, terminando con un mensaje poderoso en pantalla que dice:

“Al final del viaje para encontrarme, el lugar al que llego es donde inicié, al final, lo que estoy buscando es el comienzo de todo y la señal del mapa de mi alma lo que todos tiene, pero no todos pueden encontrar, eso es lo que busco ahora”

Una canción con un poderoso mensaje, mismo que han plasmado desde el inicio de toda la serie, el amor propio. El cual marca inicio de todos los demás sentimientos y relaciones. Con un solo por parte del miembro más grande de BTS, Jin, podemos ver los vínculos con sus videos anteriores conservando aspectos de la temática de la serie Love Yourself.

El video musical por sí solo, ha recibido innumerables elogios por su sencillez pero al mismo tiempo tan cargada de emociones y sensaciones, logrando que la voz de Jin no sólo resalte, si no que penetre en los corazones de quien escuche Epiphany, y para muestra de ello el video en YouTube ha alcanzado los más de 12 millones de visualizaciones, ubicándose actualmente en el puesto n. 9 en tendencia dentro de la plataforma.

"El canal de Big Hit en YouTube superó los 15 millones de suscriptores luego del lanzamiento de 'Epiphany'



Esto marca un crecimiento de más de 10 millones de suscriptores desde agosto del año pasado"



Mientras, el hashtag #Epiphany, generado por el estreno del video se convirtió inmediatamente en tendencia #1 en Twitter, junto con el hashtag #Jintro, una combinación entre el nombre de Jin y la introducción que nos dieron hacia el nuevo álbum Love Yourself: Answer.

El álbum Love Yourself: Answer pretende terminar la serie Love Yourself de BTS como su última entrega y se lanzará el 24 de agosto, claramente el fandom ARMY tiene muchas preguntas desde el inicio de la serie y esperan con este nuevo álbum tener, como su nombre lo indica las respuestas a todas las incógnitas que han surgido durante la narrativa que forma Love Yourself.

¡BTS es el artista coreano más visto en YouTube superando a PSY!







Estaremos al pendiente de más adelantos o pistas que los chicos de BTS vayan haciendo surgir.