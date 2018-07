K-Pop: BTS tendrá una nueva exhibición

Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Suga, V y RM han estado dando mucho de qué hablar y no es para menos, ya que desde su último álbum, Love Yourself: Tear, lograron dejar a más de uno deseando más de su talento y gran música. Además de todas las actividades que realizaron para festejar su quinto aniversario junto a sus fans, pero como es tan grande su cariño y agradecimiento decidieron hacer una actividad más.

La agrupación BTS, presentará una exclusiva exhibición llamada 2018 BTS Exhibition Five, Always, misma que será su segunda exposición desde el año 2015 cuando presentaron Butterfly Dream. La selección del nombre Five Always fue de acuerdo a un juego de palabras que en coreano se escucha como O, neul y su traducción sería Today, por lo que el lema es pensado para entenderse como:

"El hoy que conecta el pasado y el futuro"

La promoción del evento ya es visible en sus cuentas de redes sociales, en donde vemos posar a cada uno de los miembros en blanco y negro con letras en amarillo, un tanto transparentes y se observa en ellas la leyenda Five Always.

La exposición de los chicos de BTS se llevará a cabo el próximo 25 de agosto hasta el 28 de octubre en el ARA Art Center en Jongno-gu, Seúl. Podremos ver dentro de la exhibición fotos exclusivas de los integrantes durante el detrás de sus videos musicales, sesiones de fotos, entre otros detalles especiales. Se espera que la presentación sea muy grande, ya que ocupará cinco de los nueve pisos del recinto de arte, además de prometer una experiencia interactiva con los asistentes.

Pero, debido a la gran demanda para asistir al evento se ha mencionado que la venta de boletos será de dos entradas por persona como máximo y pueden adquirirse a través de Interpark. Entonces si tienes un plan para las vacaciones y puedes ir a Corea no dudes en visitar esta increíble exposición.