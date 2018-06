K-Pop: BTS sigue conquistando Billboard

Se ha publicado en Billboard la lista de los éxitos de la semana que va del 18 al 23 de junio, su ranking

Hot 100, FAKE LOVE

en donde la canción de Fake Love de BTS hoy ocupa el puesto número 71, siendo ésta su cuarta semana dentro de la lista. Con esto demuestran que su canción a pesar de llevar un mes desde su lanzamiento sigue siendo de las favoritas del público, y no parece que las cosas cambien por un buen tiempo.

POSICIÓN 20, LOVE YOURSELF: TEAR

Por otro lado su álbum Love Yourself: Tear, al cual pertenece la canción Fake Love, se ubica en el puesto número 20 en el ranking de Billboard 200 de los mejor álbumes, si bien han tenido una recaída después de pasar del puesto número 14 de la semana pasada al 20 en ésta, siguen estando entre los favoritos de la gente e incluso su anterior álbum Love Yourself: Her también continúa compitiendo en la lista permaneciendo en el lugar 139 de los Billboard 200.

BEST ALBUM, LOVE YOURSELF: TEAR

Además, el álbum Love Yourself: Tear también se encuentra en el lugar número 14 dentro de la lista de ventas de álbumes, junto con su álbum antecesor Love Yourself: Her, éste en el puesto número 59 y, regresando una vez más con Love Yourself: Tear, el álbum posee el lugar 12 en la lista canadiense de álbumes así como su canción Fake Love, la cual está en el puesto 39 de la lista de radio Pop Songs.

Claramente los chicos están teniendo un gran momento en la parte norte del continente americano, sin embargo alrededor del mundo también están muy bien ubicados, ya que dentro de la lista de álbumes mundiales su último disco está en la posición 1 y un lugar abajo Love Yourself: Her.

Ahora como grupo ellos tienen el lugar número 1 en la lista Social 50 y el puesto 6 en Artista 100, demostrando que ya sea como agrupación, álbum o canción ellos siguen dominando la escena musical y no hay punto de comparación como grupo perteneciente al género K-pop. Muchas felicidades BTS, siguen estando en la cima del mundo.