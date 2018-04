K-Pop: BTS se une a la campaña Dream Still Lives

La campaña Dream Still Lives busca honrar el aniversario número 50 de la muerte del legendario Martin Luther King Jr., junto a su emblemático discurso:

“I have a Dream”.

Para ello, el famoso cantante Steve Wonder produjo y dirigió este proyecto, dando muestra del sueño que tuvo el activista Martin Luther King Jr., el cual aún perdura y es tan fuerte como lo fue hace 50 años, Steve Wonder dijo:

“Aunque el Dr. King nos dejó ya hace 50 años, su sueño aún está dentro de nosotros”.

Junto a Steve Wonder se unieron varias celebridades del ámbito político, actores, artistas y juntos alzaron la voz para compartir el mensaje, añadiendo cuáles eran sus sueños. Por mencionar a algunos participantes, encontramos al expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama, Mariah Carey, The Chainsmokers, James Coden, Naomi Campbell, Samuel L. Jackson, entre muchos otros, pero para nuestra sorpresa, se invitó a los chicos de BTS, siendo el único grupo asiático en unirse a la campaña.

Los chicos de BTS, al ser su turno durante el video mencionaron:

“Nuestro sueño es que las personas se amen a sí mismos”

Mensaje que no sólo han dicho en este video, también lo han dejado saber en el título de su nuevo álbum japonés, Love Yourself: Her y en el cortometraje Love Yourself: Wonder, estrenado el día de hoy. Incluso alientan a los espectadores a compartir sus propios videos, usando el hashtag #DreamStillLives.

Según menciona la compañía BigHit Entertainment, recibieron una carta del cantante Steve Wonder, invitando a los chicos de BTS a formar parte del video de la campaña, a lo que sin dudar aceptaron, ya que lo consideraron un gran honor además de seguir haciendo hincapié en el mensaje que han transmitido al mundo en los últimos tiempos.

Los mensajes son de aliento, reflexión y anhelo de lo que se quiere como sociedad y de manera personal. Claramente más de uno puede sentirse identificado con ellos, pero lo más importante:

"Las palabras de Martin Luther King Jr. perdurarán por mucho tiempo".