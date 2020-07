K-Pop: BTS rompe NUEVO record; descoronó a TXT

En este punto, BTS rompiendo un récord no es sorprendente. Desde su debut en 2013 con Big Hit Entertainment, la banda coreana ha ascendido en la industria de la música para convertirse en uno de los mejores shows musicales en todo el mundo.

El éxito de su reciente álbum japonés Map of the Soul: 7 The Journey, ilustra aún más su dominio cuando se trata de ventas de discos y registros de transmisión. "Your Eyes Tell", una canción del lado B compuesta y coescrita por Jungkook de BTS, es una canción destacada de Map of the Soul: 7 The Journey.

La balada estableció recientemente un récord de 2020 en la lista de tiempo real de Line Music y se convirtió en la canción de un grupo de chicos coreanos para pasar la mayor parte del tiempo en No. 1 en la tabla. Para lograr este récord, la canción venció a "9 and Three Quarters (Run Away)" de Tomorrow X Together, otro grupo de K-pop con Big Hit Entertainment.

Descoronan a TXT

TXT está compuesto por cinco miembros: Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai. El grupo debutó con Big Hit Entertainment en marzo de 2019 con su primer EP The Dream Chapter: Star.

Si bien TXT era ampliamente conocido como el grupo junior de BTS en el momento de su debut, desde entonces han forjado su propio camino como uno de los grupos de novatos más fuertes de la industria. The Dream Chapter: Star alcanzó el No. 1 en la lista de álbumes mundiales de Billboard y alcanzó su punto máximo en No. 140 en el Billboard 200.

Lanzaron su primer álbum de estudio The Dream Chapter: Magic en octubre de 2019, y debutó en No. 3 en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Durante la temporada de premios 2019-2020, TXT ganó el décimo Premio Novato.

Ganaron al Novato del Año en los Melon Music Awards 2019 y al Artista Novato del Año en los Golden Disc Awards 2020. La banda ganó el Mejor Artista Masculino Nuevo en los Mnet Asian Music Awards 2019 y los Genie Music Awards 2019.