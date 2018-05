K-Pop: BTS revela el Tracklist de Love Yourself: Tear

Vía Twitter, los chicos de BTS revelaron el tracklist para su nuevo álbum Love Yourself: Tear, y la noticia no pudo más que emocionarnos. Luego de darnos poco a poco las diferentes versiones que existirán del disco, hablando de las imágenes que subieron para las cuatro presentaciones que son Y, O, U y R, que deletrean la palabra YOUR. El nuevo adelanto, para hacer más ligera la espera, es la lista de canciones, con la cual nos llevamos varias sorpresas y comenzamos a sacar varias conclusiones.

La lista que se observa contiene una pista de introducción, la cual nos presentaron como teaser, es decir Singularity, después viene una pista con el nombre de FAKE LOVE que si recuerdan una de nuestras notas anteriores, sobre la presentación de BTS en el programa de Ellen Degeneres Show, se decía que la actuación que realizarían era de esta canción, entonces nos pusimos a pensar ¿será acaso cierto?, ¿será que esta misma canción presenten en los Billboard Music Awards?, no lo sabemos, pero luego de verla en el tracklist todo puede ser posible.

Además nos hemos llevado la sorpresa de una colaboración nueva con, al parecer un favorito de los chicos, Steve Aoki, con quien trabajaron en el pasado para la canción Mic Drop, por lo que estamos seguros que esta nueva canción llegará a la cima del éxito nuevamente.

En total, el tracklist se compone de 11 canciones, en donde también se sugiere existirán pistas en solitario, pues se observa una canción llamada Airplane pt. 2, de ésta la primera parte fue interpretada por J-hope y colocada en su álbum en solitario Hope World.

Otros títulos que aparecen son 134340, Love Maze, Magic Shop, Anpanman, So What y termina con Outro: Tear. Esperamos ya llegue el 18 de mayo para disfrutar de este álbum, Love Yourself: Tear, así como ver su regreso en el escenario no sólo en los Billboard Music Awards, también en su BTS Comeback Show que se realizará el 24 de Mayo en Corea pero que podremos ver por varias plataformas como Mnet, Mnet Japan, YouTube, Facebook y JOOX a las 8 de la noche en horario de Corea. ARMY ¿estás listo?

Y como se supone que ARMY no se vuelva loca haciendo teorías? Si el track list del álbum está lleno de mensajes ocultos! ��@BTS_twt #LOVE_YOURSELF_轉_Tear #LoveYourselfTear_D4

