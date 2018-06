K-Pop: BTS revela avance de BTS MEMORIES OF 2017

Los chicos de BTS acaban de lanzar el promocional de su nuevo DVD, BTS MEMORIES OF 2017, iniciando con el nombre 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE II, THE WINGS TOUR, THE FINAL. La pantalla se llena de la gran multitud que acudió a sus conciertos en las distintas arenas en donde RM, Jungkook, J-Hope, Suga, V, Jin y Jimin se presentaron el año pasado con su gira THE WINGS TOUR. Después de varios escenarios vemos a los chicos comenzar a bailar, en el medio se puede observar a J-Hope y luego uno a uno va apareciendo interpretando distintas canciones, además de verles cambiar de vestuario conforme al tema presentado.

Vemos a varios miembros derramar lágrimas en el escenario mostrando lo emocionados y conmovidos que estaban al presentarse. Luego tenemos una serie de imágenes muy tiernas, ensayos, comentarios compartiendo como se sentían o lo que hacían. Aparece su llegada a los Billboard Awards del año pasado, siendo su primera ocasión y nominación dentro de los premios en donde, además ganaron la categoría Top Social Artist, categoría en la que repitieron nominación y victoria este año.

También se les ve celebrando y añadieron también la presentación de los Billboard Music Awards de este año, por lo que podremos disfrutar junto con ellos cómo fue la experiencia de presentarse en un evento tan grande y no sólo eso, igualmente les veremos pasando momentos de diversión en sus ensayos y grabaciones así como en otras presentaciones.

El paquete se dividirá en 5 DVDs, cada uno con un número romano inscrito y en color morado, por lo que ya queremos tenerlo en nuestras manos y ser parte de la experiencia junto a ellos.

[PREVIEW] 방탄소년단 (BTS) 'BTS MEMORIES OF 2017' DVD PREVIEW SPOT

