K-Pop: BTS, que comience la cuenta regresiva

The countdown has begun! Just ONE WEEK until we perform at the @BBMAs. #BTS_BBMAs



단 1주일 밖에 남지 않은 #방탄소년단 의 빌보드 뮤직 어워즈 무대, 기억하고 있을 #아미란걸믿어❣️ pic.twitter.com/sWO0oIz794

— BTS_official (@bts_bighit) 14 de mayo de 2018