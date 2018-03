K-Pop: BTS presenta su documental Burn the Stage.

En está ocasión BTS nos trae Burn the Stage, documental lanzado en la plataforma de Youtube Red.

La banda integrada por Suga, RM, Jungkook, V, Jin, J-Hope y Jimin, se ha convertido en la sensación del momento, no sólo por su éxito en grupo, también en solista como J-Hope que la semana pasada se ubicó en el puesto número 3 en la lista de artistas emergentes de Billboard, convirtiéndose en el tercer integrante de BTS en llegar a ella, después de RM quien debutó en el lugar No. 46 y Suga también posicionándose en el puesto No. 46.

Sin embargo, ahora el triunfo es en conjunto, ya que a partir de este 28 de marzo, a través de la plataforma YouTube Red se lanzará su documental titulado: BTS: Burn the Stage, por lo que todo su fandom A.R.M.Y. podrá disfrutar y conocer más a fondo a los integrantes de la agrupación.

El documental constará de un total de ocho episodios, en donde podremos tener un acercamiento mayor con la banda. Lograremos ver los shows desde su perspectiva y los acompañaremos en un viaje alrededor de varios lugares como Estados Unidos, Asia, América Latina y más.

Y es que los chicos de BTS han llevado una gran racha de victorias, incluso se convirtieron en la portada de Billboard de la edición de febrero de de este año, de hecho fueron 8 portadas dedicadas a ellos, una por cada integrante y una grupal, edición limitada obviamente, durante la entrevista tocaron diversos temas y externaron su opinión sobre la sociedad actual:

"Honestamente, desde nuestro punto de vista, es estresante cada día para nuestra generación. Es difícil conseguir trabajo y cada vez es más difícil ir a la universidad... se deben crear políticas que puedan facilitar el cambio social, se debe cambiar el modo de pensar de las clases privilegiadas…”

No podemos esperar para ver el gran estreno de este documental y poder seguir conociendo, episodio tras episodio, los secretos y curiosidades que conforman a BTS, esta increíble banda coreana que poco a poco ha ido conquistando al mundo con su talento y pasión.