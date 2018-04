K-Pop: BTS, otro álbum más a Billboard

No sólo ya venía dominando el primer lugar en el gráfico semanal y diario de Oricon, después de alcanzar las 282,000 copias vendidas en la semana del 2 al 8 de abril, sino también por llegar al puesto número 43 con 12,000 unidades en Billboard 200.

Siendo su tercer álbum en japonés que cuenta con varios de sus éxitos traducidos al idioma más unos cuantos nuevos, han logrado llegar otra vez alto, pese a las barreras que se contemplaban para el disco, pues se sabe que mucha música japonesa no recibe la misma aceptación que la versión original en coreano en Estados Unidos, pero los integrantes de BTS no dudaron en romper los estereotipos y demostrar el poder de su música.

Este gran logro ha sido su sexto álbum en formar parte de la lista de Billboard 200, en donde anteriormente habían colocado a The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 2 en el año 2015, The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever and Wings en el 2016, del mismo año You Never Walk Alone y Love Yourself: Her en 2017.

Añadiendo que Face Yourself debutó en el primer lugar de la lista de álbumes mundiales de Billboard e incluso en la lista Social 50 Charts, siguen siendo ellos los dueños del primer lugar, llevando 78 semanas en la lista y parece que no se irán pronto de ella.

Los proyectos de estos chicos no paran ahí, ya que recientemente colaboraron con Lotte Duty Free, con un anuncio lleno de energía muy característico de los chicos de BTS, con la canción You're So Beautiful. Con una corta duración podemos ver a los miembros dando como siempre el 110% de ellos, tanto en el baile como en el atractivo visual al que nos han acostumbrado.

BTS comprueba nuevamente que no hay barrera que pueda contra ellos y el poder de su fandom A.R.M.Y.