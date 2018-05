K-Pop: BTS nos llena de alegría con un nuevo logro

Como ya es costumbre pero no menos asombroso, nuestros siete chicos han hecho historia en la música nuevamente, ya que se han convertido en el primer grupo de K-pop en ganar dos premios en los The Hall of Stars Awards 2018, premios que son en español, bueno estos chicos continúan enseñándonos que el idioma jamás será impedimento para alcanzar tus metas.

Jimin, J-Hope, V, Jung Kook, Jin, Suga y RM se han llevado los premios a Categoría Mundial y Categoría España en The Hall of Stars Awards 2018, la cual se llevó a cabo en Madrid. La primera nominación que es Categoría Mundial es decidida por medio de los votos que se realizan fuera de España, en cambio la Categoría España como su nombre lo indica, es por medio de los votos de los fans dentro del país, en donde los votos se hicieron utilizando el hashtag #THOSFANS + el nombre del artista favorito, que obviamente eran los chicos de BTS.

Claramente el fandom ARMY de España luchó hasta el final y ahora tienen este increíble galardón para BTS, pese a que ellos todavía no han visitado este país el fandom ya se ha hecho notar, quién sabe igual y gracias a este premio los chicos peleen por añadirlos a su nueva gira Love Yourself, recordemos que prometieron anunciar más fechas por lo que existe la posibilidad de que visiten la Madre Patria próximamente como agradecimiento a sus fans.

Quienes también se encontraban en la competencia eran los grupos de INFINITE y VIXX. La compañía de BTS, Big Hit Entertainment expresó:

"Aunque no recibimos de manera oficial la información, sabemos que ARMY ha participado apoyando a BTS. Gracias, gracias a ARMY, BTS pudo ganar este premio”.

¡Muy bien ARMY! sigan colocando en alto en nombre de BTS.

『TRAD』#PremiosMTVMiaw #MTVLAKPOPBTS #MTVBRFandomBTS



"@BTS_twt fue el primer artista k-pop en ganar en el The Hall Of The Stars Awards 2018 que se celebró en Madrid, España el 04/30. BTS ganó ambas categorías con una abrumadora cantidad de votos."



Ⓒagirlinthepark. pic.twitter.com/eI9Yqjr5EG — Suga México (@SugaMexico_) 3 de mayo de 2018