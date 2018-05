K-Pop: BTS nos da un nuevo adelanto de Love Yourself: Tear

Entre el lanzamiento del tráiler Singularity, que nos llenó e hizo nuestras emociones subir y bajar, y el nuevo capítulo de The Most Beautiful Moment in Life en donde Jungkook nos daba su perspectiva del accidente, la espera ha sido un poco menos difícil y como saben que el fandom ARMY está más que pendiente de cada cosa que realizan o lleva su nombre han decido revelar imágenes del primer concepto para este nuevo álbum Love Yourself: Tear.

Como adelanto los chicos de BTS compartieron el concepto para su comeback en dos versiones, una será O y la otra R. La primera en blanco y negro en donde se les ve muy seductores ante la cámara así como demostrando el carisma suave que les caracteriza, una faceta claramente más madura. La segunda a color siendo los tonos azules los que predominan en las fotografías con variaciones de mezclilla completamente diferente a la versión O, liderando lo casual e inocente en ellos.

Estas imágenes llegan a los 10 días previos al lanzamiento de Love Yourself: Tear, de manera que la euforia cada vez crece más y es que ya queremos escuchar lo nuevo que J-Hope, Jung Kook, V, Jin, RM, Suga y Ji Min tienen para el fandom ARMY, así como verles en su próxima presentación en los Billboard Music Awards que recodemos serán dos días después de la publicación del álbum.

Además, luego de saber que ya se han concluido las grabaciones del video musical de la canción principal, mismo que se publicará el 18 de mayo junto con el álbum, la espera es cada vez más difícil pero así como ARMY nosotros seguiremos reportando cada paso de BTS.