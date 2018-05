K-Pop: BTS nos da otro capítulo de su saga The Most Beautiful Moment in Life

Como recordarán The Most Beautiful Moment in Life es una serie previa a los lanzamientos de BTS que abarcó dos de sus mini álbumes bajo ese nombre más su álbum Young Forever. Una historia de amistad, juventud y momentos difíciles que poco a poco ha ido creciendo a medida que los chicos han lanzado nuevo material, incluso varias notas que forman parte de la historia, fueron reveladas en su último álbum Love Yourself: Her.

El nombre de este capítulo fue The Most Beautiful Moment in Life: The Notes, el cual fue compartido vía Twitter de su agencia Big Hit Entertainment, la nota es narrada desde el punto de vista de Jungkook, esto después del accidente automovilístico. La nota lleva la fecha del 22 de mayo del año 2022.

Aquí la traducción de la nota:

Jungkook

22 de mayo año 22 “Pensé que mi cuerpo flotaba por el aire, pero poco después estaba en el suelo rígido. No sentí absolutamente nada por un tiempo. Mi cuerpo se sentía sumamente pesado, ni siquiera podía abril los ojos. No podía respirar ni tragar. Estaba perdiendo el conocimiento y a mi alrededor todo lentamente se volvía oscuro. Entonces, repentinamente, como asombrado por algo, todo mi cuerpo se sacudió en un escalofrío. En mitad del dolor y la sed, abrí los ojos espontáneamente y pude ver algo que parpadeaba más allá de mi vista, con mis ojos sintiéndose como llenos de arena. Pensé que sería una luz, pero no, era brillante, grande y ligera. No se movió y se quedó suspendida en el aire. Después de verlo por un rato, su forma se volvía poco a poco más clara. Era la luna. El mundo estaba al revés, quizá porque mi cabeza estaba doblada hacia atrás. En ese mundo, la luna colgaba hacia abajo. Trate de toser para respirar pero no podía moverme. Entonces sentí escalofríos. Estaba asustado Moví mi boca pero no podía hablar. Mis ojos no estaban cerrados, pero todo empezó a oscurecer. Alguien me habló, mientras perdía el conocimiento. Vivir será más doloroso que morir. ¿Aún quieres vivir?

Esta nota ha llenado se sentimientos al fandom ARMY, quienes han llevado la historia desde el inicio y ahora la unirán con el nuevo álbum que está por salir así como enlazarlo con el cortometraje más reciente de los chicos Euphoria: Theme of Love Yourself: Wonder. Nosotros tenemos un nudo en la garganta y con muchas teorías, ¿qué sintieron ustedes?

Tiene sentido el be you pero no se man esto es mucho. Es mi primer comeback mi cabeza explota en miles de pedacitos ni me habia enterado que sacaron the notes para LY Hear

TOO MUCH pic.twitter.com/EEazAtN1IJ — LULA (@Lula_bangtan) 3 de mayo de 2018