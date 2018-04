K-Pop: BTS, nominado a los MTV MIAW y ARMY listo para la batalla

Una meta nueva por alcanzar por parte del fandom ARMY, porque el día de hoy salieron las nominaciones para los premios MTV MIAW en Brasil. Cabe aclarar que las AMRY están en todos lados, por lo que no debe sorprendernos esta nominación, entonces desde que ese día el banderazo de salida internet y sobre todo Twitter está vuelto loco.

Los chicos de BTS se encuentran nominados en dos categorías, con Fandom del año, en donde el ARMY tiene que demostrar hasta donde pueden llevar el nombre de BTS y, en la categoría de Explosión K-pop, en la cual se encuentran compitiendo contra BIGBANG, Super Junior, EXO y Girls' Generation, claramente una pelea difícil, pero como hasta ahora ARMY lo ha demostrado, no existen imposibles para este fandom.

Algunas ARMY han colocado instrucciones para la recolección de votos para sus fans, y así como existen indicaciones para los desastres naturales, también se aplican para la generación de los votos.

Estamos nominados en los MTV Miaw en las categorias de mejor fandom y mejor grupo kpop. Army acuerdense



-No mezclar los HT

-Etiquetar a BTS

-Los RT cuentan como voto.

-Tener su cuenta en público por las dudas.



Mejor grupo#PremiosMTVMiaw#MTVBRKPOPBTS @BTS_twt — -ˏ`⚫ᴀɪʟíɴ⚫´ˎ- (@Park_Success03) 2 de abril de 2018

Como dato extra BTS ya ha sido nominado para premios en Brasil como MNP en 2017, BreakTudo también del 2017 y en los MTV MIAW este es su tercer año en quedar como nominado.

Incluso en Japón, también por parte de la cadena MTV, fueron seleccionados como el artista más importante del mes de abril, MTV APRIL ARTIST OF THE MONTH, impulsará su carrera durante todo el mes, presentando sus videos musicales y la emisión de dos programas especiales para celebrar el lanzamiento de su álbum japonés FACE YOURSELF, que fue liberado el día 3 de abril.

El programa especial llevará por nombre, MTV Select 10: BTS, veremos sus orígenes, quienes han influido en sus carreras, así como un repaso en su trayectoria desde 2013, incluso se pretende dar regalos durante la transmisión, para participar en una lotería y llevarte una camiseta junto con una foto autografiada por los chicos de BTS.

Los chicos de BTS no la tienen fácil pero saben que su fandom ARMY, es capaz de todo y más.