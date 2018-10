K-Pop: BTS, los líderes del mañana en TIME Magazine

El gran impacto que los chicos de BTS han tenido alrededor del mundo ha llegado a un nuevo nivel, esto después de ser seleccionados en la lista de "Líderes de la nueva generación" en la revista TIME. Medio en donde los miembros compartieron cómo se sienten y lo que para ellos ha sido representar a Corea alrededor del mundo.

Junto a artistas como Ariana Grande, The Weeknd, Christine and the Queens o el futbolista francés Kylian Mbappé, el portal de TIME compartió la entrevista con BTS, misma que llevó por título “Cómo BTS se está apoderando del mundo”. Durante ésta varios miembros como J-Hope y RM expresaron su sentir sobre el gran honor y la enorme responsabilidad que es para ellos estar compartiendo su cultura.

El líder de la agrupación, RM mencionó: “Como coreanos, amamos nuestro país y estamos muy orgullosos de él, incluso es un honor que nos llamen el embajador del K-pop”. Anteriormente RM pronunció un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa de UNICEF, en el cual sostuvo el mensaje que por años la agrupación ha fomentado, el amor propio.

Suga por otro lado dijo:

"La generación de nuestros padres nació justo después de la guerra en Corea del Sur. Casi todos ellos experimentaron dificultades económicas durante su infancia. Ahora estamos tratando de que todos sepan de Corea. Estoy orgulloso, realmente me gusta ver a mi padre feliz"

BTS en TIME MAGAZINE

TIME, es una de las principales revistas de noticias en Estados Unidos, misma que se publica semana a semana. La lista anual de "Next Generation Leaders" de Time resalta a los jóvenes en una amplia variedad de industrias que están cambiando al mundo, y claramente BTS ha superado las barreras durante los últimos años, ejemplo de ello es el gran éxito en la lista de álbumes de Billboard 200 en donde dos veces este año se posicionaron con Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer.

BTS TIME MAGAZINE

El crecimiento que los siete integrantes han presentado, es fruto del gran empeño que siempre colocaron, incluso antes de su debut. El fandom ARMY no puede estar más que orgulloso de lo lejos que ha llegado BTS.