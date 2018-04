K-Pop: BTS, lleno de orgullo por su fandom ARMY

Durante el fin de semana el video DNA de los chicos de BTS consiguió superar al MV del grupo BIGBANG, Fantastic Baby, con más de 349 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el video más visto del género K-Pop en la plataforma de YouTube, alcanzando romper otro récord gracias al fandom tan maravilloso que posee.

DNA, hoy con más de 5 millones de me gusta, aproximadamente 1.42 millones de comentarios, fue lanzado el 18 de septiembre del año pasado, canción perteneciente al álbum Love Yourself: Her. Además de entrar a la lista de Billboard's 100 Best Songs de 2017, colocándose en la posición número 67.

DNA LEYENDA



•Canción de grupo K-pop con más reproducciones en Spotify



•MV de un grupo surcoreano en alcanzar más rápido 100-200-300M de vistas en Youtube



•Certificado de oro RIAA



•BTS debutó en AMAs con DNA



•MV de un grupo K-pop con más vistas



•MV con más Likes — ᴄʜᴏʀɪʙᴀɴɢ ⁰²/⁰³/¹⁸ (@HoseokArg) 22 de abril de 2018

Este logro ha llegado en muy buen momento porque falta muy poco para la revelación del nuevo álbum de estos siete talentosos chicos, nos referimos a Love Yourself: Tear, mismo que pasará a ser su tercer disco de larga duración y también ha causado gran furor en su preventa en el portal de Amazon tanto en formato CD como vinilo, pese a que la fecha de lanzamiento oficial será hasta el 18 de mayo.

El álbum Love Yourself 'Tear' de @BTS_twt escala al puesto #12 de los Mejores Vendidos en Amazon del 2018 (lo que va del año) en la categoría de CDs & Vinilos.



Pre-orden aquí -> (https://t.co/LkRxr92lZk)#PremiosMTVMiaw #MTVBRKPOPBTS



Cr. btsanalytics

Tr. Wewe pic.twitter.com/FD4nltTww8 — BANG BANGTAN (@BangBangtan_Esp) 23 de abril de 2018

Agregando que, según lo que sea mencionado en la revista Vogue Magazine, la cual recientemente entrevistó a los chicos para la edición del mes de mayo, una vez que sea revelado el álbum Love Yourself: Tear, iniciarán una gira mundial como parte de las promociones para éste, así como volver a ver a todo su A.R.M.Y., quienes han demostrado que su amor y admiración hacia los siete chicos es muy grande.

El tour arrancaría en el mes de agosto, pero hasta el momento no se ha confirmado esta información, en cuanto tengamos una declaración oficial se las haremos llegar, pero lo que sí es seguro es que tienen deseos de visitar muchos países y añadir a su lista nuevos, por lo que se asoma un rayo de esperanza para que vuelvan a México, noticia que hace acelerar nuestros corazones.

¡Felicidades BTS, por su nuevo récord y por tener a un fandom tan grandioso!