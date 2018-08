K-Pop: BTS llega con IDOL a la cima

Un video lleno de colores vibrantes es lo que nos presentan RM, Jin, Jungkook, Jimin, V, Suga y J-Hope en IDOL, tema que será parte de su álbum Love Yourself: Answer. Podemos ver a BTS interactuando con diversos elementos de una gran variedad de culturas, desde la coreana a la que pertenecen utilizando música tradicional como Gugak junto con los trajes típicos como los hanboks y los tigres muy representativos en Corea, hasta mezclarse con los estilos de danza sudafricano; pero siempre sosteniendo un fuerte mensaje, el amor propio y no dejarse llevar por los comentarios negativos de la gente.

En IDOL dejaron más que claro el significado al amor propio y confesaron su postura ante su vida como figuras públicas, además una breve pero poderosa respuesta a quienes les juzgan y señalan en un fragmento del tema:

"Mueva su dedo hacia mí, no me molesta en absoluto. Cualquier razón que tengas para maldecirme, sé lo que soy. Sé lo que quiero. Nunca cambiaré”

Un mensaje fuerte, valiente y de aplaudir, que hoy en día hace tanta falta recordar. BTS no sólo en su letra hizo hincapié en esto, también por medio de su coreografía firme y con pasos que marcaban la seguridad con que se sostienen sin importar las críticas y ataques hacia la agrupación. Además de terminar sentados tranquilamente mirando a la cámara, algo que parece ser un guiño a su video Just One Day del año 2014, para hacer constatar que tan lejos han llegado desde ese video.







Los reyes de las redes

Junto con el nuevo video IDOL, BTS se posicionó rápidamente como tendencia global en la redes sociales tanto por el nuevo tema como por el lanzamiento de su álbum Love Yourself: Answer. Utilizando el hashtag #TheAnswerIsComing llegaron a la cima de las tendencias en Twitter. Incluso luego de 10 horas en la plataforma de YouTube, el videoclip IDOL ya cuenta con 15,631,669 visualizaciones.





BTS #AnswerIsHere

Claramente los miembros de BTS saben de dónde vienen y a donde quieren llegar, el camino no ha sido fácil pero una vez más son ejemplo firme ante el fandom ARMY de continuar creyendo primero en uno mismo, en las habilidades y talento que existe en cada quien y no dejar caer los sueños por criticas sin fundamento que buscan apagar el trayecto de cada quien.