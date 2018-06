K-Pop: BTS lanza Ddaeng y ARMY así lo recibe

Durante el fin de semana, como parte de los adelantos y regalos para las fans de BTS, los chicos lanzaron un Diss Track, mismo que contenía frases llenas de ironía hacia sus haters y respuestas ante las negativas que aparecieron en su carrera a lo largo de los 5 años de trayectoria musical que hoy celebran.

Fue el fandom ARMY quien se encargó de dar a conocer al resto del mundo su opinión, además de compartirla en todos los medios posibles. Desde el beat de fondo hasta la potente letra presentada por los tres chicos, la canción es increíble llena de mucha verdad en cada verso y un ejemplo de ello es el agradecimiento mencionado a Billboard, en donde siguen siendo los amos del primer lugar en listas, además de recordarnos que sí, su inicio fue bastante criticado y atacado pero hoy son los reyes absolutos que lideran la escena musical en Corea y en el mundo, sólo falta echar un vistazo a sus más recientes récords alcanzados con su último material discográfico llamado Love Yourself: Tear.

Ddaeng, forma parte de los lanzamientos en conmemoración a su quinto aniversario, como lo han sido el remix de Spring Day, la práctica de baile para su presentación en los Golden Disk Awards, varias fotografías, el ensayo de Best of Me y muchas otras cosas, por lo que Ddaeng hoy viene a recordarnos que el camino no ha sido fácil pero aquí están gobernando las listas de popularidad alrededor del mundo.

Sin duda los chicos únicamente están festejando junto a sus fans la trayectoria que tienen y que pese a las adversidades, hoy pueden gozar del gran éxito que han alcanzado, esperamos seguir recibiendo grandes noticias de estos siete maravillosos chicos.