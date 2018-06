K-Pop: BTS es tendencia mundial

Todo el mundo está de fiesta junto a los chicos de BTS por su quinto aniversario. Desde su debut el día 13 de junio del año 2013, Big Hit Entertainment presentó a RM, Jungkook, J-Hope, Suga, V, Jin y Jimin al mundo con la canción No mores Dream, la cual marcó el comienzo de un grupo que nos ha enseñado que la perseverancia y pasión hacen realidad los sueños y junto al amor, además del apoyo de sus fans, es posible mover hasta lo inimaginable para verles triunfar en la música. Desde sus inicios han cautivado el corazón de cada una de las personas que han escuchado alguna canción de los chicos de BTS, pasando a ser uno de los grupos con el fandom más numeroso llamado ARMY y, como un ejército, se han encargado de apoyar a los siete chicos a lo largo de sus 5 años de trayectoria.

BTS #5thFlowerPathWithBTS

"Cuando miras los ojos de un fan, no importa cuán corto sea el contacto visual, aún los recordarás y eso es genial, así que trato de mirar a todos los fans" TAEHYUNG



Durante estos años, BTS nos ha brindado grandes títulos como I Need You, We Are Bulletproof, Dope, Fire, Blood, Sweat & Tears, DNA, Singularity y Fake Love. Con su más reciente álbum Love Yourself: Tear, se han posicionado en la cima del mundo siendo el primer grupo de K-pop en llegar al número 1 en la lista de Billboard's top albums chart de Billboard 200, además de los cuantiosos récords que han alcanzado en visualizaciones y ventas en las últimas semanas.

Los miembros, en las últimas semanas entre presentaciones, viajes y promociones, decidieron dar adelantos de la celebración que año con año realizan para sus fans y así festejar su aniversario, nos referimos al BTS Festa, evento que se llevará a cabo el día 13 de junio junto a su fandom ARMY.

Como parte de las celebraciones se ha elegido el hashtag #5thFlowerPathWithBTS, en redes sociales para compartir los mejores momentos de los chicos a través de estos 5 años de carrera, así como mensajes de apoyo, agradecimiento y amor hacia cada uno de los integrantes de la agrupación.

¿Qué es más hermoso que 5 años al lado de @BTS_twt ? Saber que faltan muchos años más Tengan una tarde preciosa, ARMYs, es un gusto compartir entre todos nosotros un amor tan bonito por 7 artistas y personas preciosas

Por nuestra parte deseamos que los chicos de BTS sigan cumpliendo más años juntos y rompiendo récords con su gran talento musical.

JIMIN siempre esta cuidando de JUNGKOOK.

Apagando las luces cuando se queda dormido o levantarlo para que se duché cuando se va a dormir sin bañarse,...



Que lindo verlo cuidando de su maknae



