K-Pop: BTS en las nubes del éxito

Esta semana los chicos se encuentran encabezando las ventas de la plataforma de Amazon debido al anuncio de su tercer nuevo álbum Love Yourself: Tear, el cual saldrá el día 18 de mayo, todo esto ha sucedido a unas hora de iniciar la preventa del álbum. El nuevo material de estos chicos ha logrado superar a la banda sonora The Greatest Showman y del álbum DAMN bastante aclamado de Kendrick Lamar. Incluso han existido rumores sobre la preventa acerca del Sold Out alcanzado en tres ocasiones.

Love Yourself: Tear

El álbum Love Yourself: Tear se ha colocado en el número uno en las ventas tanto de CD y vinilo. Se espera que este disco tenga el mismo éxito que su antecesor Love Yourself: Her, quien permaneció durante 6 días consecutivos en primer lugar en el portal de venta de Amazon, en donde se han vendido más de 1.6 millones de copias hasta el día de hoy Corea.

También, pasando a otra información, el integrante Suga, en conjunto con Simon Dominic, quien es el co-CEO de AOMG y Oh Hyuk, han sido elegidos para formar parte de la Korea Music Copyright Association. Para entrar un poco en contexto, la KOMCA es un colectivo de derecho de autor, el cual es sin fines de lucro, éste busca mejorar la cultura musical en Corea del Sur, protegiendo los derechos de los titulares de autores. Para formar parte de la KOMCA como miembro de pleno derecho los aspirantes debieron pertenecer durante tres años a la misma como junior member además de cumplir con otras indicaciones, por lo que esto ha sido un gran honor para Suga.

Excited to deliver this news ��



Min Yoongi PDnim is now a regular member of the Korea Music Copyright Association!

민윤기피디님이 한국음악저작권협회 정회원이 되셨습니다!#MTVBRKPOPBTS @PremiosMTVMiaw @BTS_twt pic.twitter.com/HB0kkkqQwe — 둘셋 (@doolsetbangtan) 19 de abril de 2018

Por último, parece que un nuevo cantante está por caer en las filas de A.R.M.Y., esto después de la presentación que tuvo BTS en la Yokohama Arena en Japón, recinto en donde V y Jungkook cantaron una versión de All of Me de John Legend y la interpretación llegó hacia el cantante vía Twitter dándole su aprobación total. ¿Será que John Legend pronto pertenecerá al fandom A.R.M.Y.?