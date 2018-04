K-Pop: BTS dice abran paso que aquí viene otro récord

Una vez más tenemos la gran alegría de compartirles que los siete chicos de BTS están saboreando un nuevo récord gracias al fandom A.R.M.Y. que hace honor a su nombre, pues tal cual el ejército que son han alcanzado una nueva meta para estos increíbles chicos.

Gracias a su nuevo álbum Love Yourself: Tear, próximo a salir el 18 de mayo, han roto su propio récord de preventas, según lo que comenta iRiver, la empresa encargada de vender este nuevo álbum tiene en registro de preventa 1,449,287 millones unidades desde el día 18 de abril que se inició la pre-orden hasta el día de ayer, una completa locura.

En únicamente 6 días, los chicos de BTS superaron por mucho los pedidos de su anterior mini álbum Love Yourself: Hear, que había registrado en preventa 1,051,546 millones de unidades en agosto del año pasado, cabe destacar que esto es sólo de las ventas nacionales en mayoristas y minoristas en Corea, lo que son las plataformas internacionales como Amazon, Best Buy y Target no están en el recuento de la preventa, tan sólo imaginen cuánto más subiría ese número de incluirlos.

Haciendo memoria, en el portal de Amazon se posicionaron en el primer lugar de las listas de CD’s y vinilos durante una semana hasta el día de ayer, entonces eso nos da una pista de qué tan bien va la preventa del disco Love Yourself: Tear, sin duda debe estar por las nubes.

Love Yourself: Tear

Jimin, J-Hope, V, Jung Kook, Jin, Suga y RM, están a nada de regresar a los escenarios y lo harán nada más y nada menos que en el escenario de los Billboard Music Awards de este año el día 20 de mayo, presentando la canción principal del álbum Love Yourself: Tear. Muchas felicidades BTS y sigan así fandom A.R.M.Y.