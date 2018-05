K-Pop: BTS consigue Sold Out en cuestión de minutos para Estados Unidos

Sabíamos que una vez iniciada la venta de boletos para los conciertos de los chicos de BTS sería una completa batalla, por conseguir al menos uno, no importaba en que zona, el simple hecho de conseguir una entrada para alguna fecha ya era un completo triunfo y si creen que exageramos tenemos el ejemplo de Los Ángeles, California.

Con tres fechas pactadas, fue cuestión de minutos para que las tres alcanzaran un Sold Out total, dado que la demanda fue en extremo demasiada, los chicos al enterarse de esta situación no dudaron en dar una cuarta fecha para poder ver a su ARMY en todo su esplendor. Ésta sería el día 9 de septiembre en el Staples Center de LA, a lo que los organizadores, Powerhouse Live, encargados de traer a BTS han estado más que agradecidos, ya que con esto no solo ha hecho felices al fandom, también ha ayudado a evitar la reventa de entradas, en donde con tal de ver a los chicos, los precios se incrementan de manera excesiva.

BTS: Cuarta fecha confirmada

También, debido a estos eventos los organizadores de los conciertos, Powerhouse Live, dieron algunas medidas para que el fandom ARMY no caiga ante los revendedores y en contra de aquellos que realicen estas reventas.

BTS WORLD RULES

Esperemos que las próximas fechas en Oakland, Chicago y Hamilton, también consigan un Sold Out completo, también esperamos porque se añada México a la lista de conciertos, estamos seguros que más de un ARMY estaría más que contento y agradecido, pero en lo que eso sucede no podemos perdernos su presentación en los Billboard Music Awards este 20 de mayo, en donde muy posiblemente veamos su canción Singularity, la cual nos dieron como tráiler de su nuevo álbum Love Yourself: Tear.