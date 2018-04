K-Pop: BTS anuncia su próxima gira

El día de hoy los chicos de BTS nos han llegado con una noticia asombrosa, ya que han confirmado las fechas para su próxima gira mundial titulada Love Yourself. Información que fue revelada a través de la cuenta oficial de Twitter de su compañía Big Hit Entertainment, colocando un pequeño teaser de la gira mismo que también compartieron en la plataforma de YouTube.

El video revela que los siete chicos estarán en 11 ciudades de Europa, Asia y Norteamérica pero prometiendo que serán anexados más conciertos en un futuro próximo, por lo que posiblemente sí los tengamos en México lo cual sería una noticia para todo el fandom A.R.M.Y. de nuestro país.

La gira Love Yourself iniciará justo después del lanzamiento de su nuevo álbum Love Yourself: Tear, que llegará el 18 de mayo. El primer concierto que inaugurará esta gira tendrá lugar en Seúl los días 25 y 26 de agosto, de ahí partirán a los Estados Unidos para realizar 3 espectáculos en la primera parte del mes de Septiembre, después viajarán a Canadá y en octubre llegarán al continente Europeo, con esto por el momento se han anunciado 22 conciertos pactados.

[ VIDEO ]



》Así está ARMY con las primeras fechas que se dieron para la Gira Mundial, pero la pregunta es:



¿Están preparadas para las demás?

Según k-media, serán 10 fechas más para Latinoamérica



ArmyParadiseBTS || @BTS_twt || #PremiosMTVMiaw #MTVLAKPOPBTS #MTVBRKPOPBTS pic.twitter.com/wHY2Nri4qt — Army Paradise BTS (@ArmyParadiseBTS) 26 de abril de 2018

⚡️ Levanten la mano los que quieren que el tour #LOVE_YOURSELF de @bts_bighit llegue a su ciudad ♀️♀️♀️https://t.co/VeGzhkDAj6 — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 26 de abril de 2018

Sin lugar a dudas estamos más que emocionados por ver a los chicos de BTS nuevamente en el escenario, promoviendo su buena música y esperamos con gran deseo incluyan a México en las nuevas fechas por definir, por lo mientras una vez que tengamos el álbum de Love Yourself: Tear no paremos de escucharlo y aprendernos las nuevas canciones para que no nos agarren desprevenidos.

Aquí la lista de los recintos y fechas:

Seúl, Corea del Sur 25-26 de agosto, Estadio Olímpico

Los Ángeles, California 5 y 6 de septiembre y 8, Staples Center

Oakland, California 12 de septiembre, en Oracle Arena

Fort Worth, Texas 15 y 16 de septiembre, Fort Worth, Centro de convenciones

Hamilton, Ontario 20 y 22 de septiembre, Primer Centro de Ontario

Newark, Nueva Jersey 28 y 29 de septiembre, Prudential Center

Chicago, Illinois 2 y 3 de octubre, United Center

Londres, Inglaterra 9 y10 de octubre, The O2 Arena

Amsterdam, Países Bajos 13 de octubre, Ziggo Dome

Berlín, Alemania16 y 17 de octubre, Mercedes-Benz Arena

París, Francia 19 y 20 de octubre, Accorhotels Arena