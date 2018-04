K-Pop: BTS, Rompiendo récords desde 2013

BTS stars in Billboard package featuring 8 different covers



A first for us! We are selling BTS limited-edition box sets, featuring 8 full-size posters and 8 different covers feat. each member, all in a custom box! #BTSonBillboard https://t.co/tHnAh9aTfh pic.twitter.com/FF3AkitYrr

— billboard (@billboard) 15 de febrero de 2018