K-Pop: BTS Purple Ribbon fue un éxito

Probablemente ya conozcas el proyecto BTS Purple Ribbon, y si no en un momento te explicaremos en qué consiste y por qué fue grandemente elogiado en las redes sociales. El proyecto, BTS Purple Ribbon, proviene del mismo fandom ARMY en pro de hacer llegar, o conducirse con bien, a los chicos en los aeropuertos. Esto después de que BTS tuviera algunos problemas en sus aterrizajes o abordajes dentro de los aeropuertos, debido a los empujones o lesiones que el mismo fandom llegaba a causar por la emoción de tener a los chicos tan cerca, entonces como medida de seguridad inició BTS Purple Ribbon.

Usando la frase, Take my hand right now ARMY!, el fandom logra armar una fila humana que lleve a los chicos desde su ascenso al avión o descenso del mismo hasta sus respectivos vehículos, de manera que se les brinde espacio personal y en caso de querer tomarles alguna foto pueden hacerlo detrás de estas hileras.

Si bien el proyecto falló en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Estados Unidos fue un completo éxito y muchos ARMY de Corea así como del resto del mundo han felicitado a los ARMY de Estados Unidos, por su gran organización al utilizar un listón morado que aseguraba la seguridad de los integrantes así como de su equipo.

El día 14, los miembros de BTS llegaron al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y se llevaron la enorme sorpresa al ver este proyecto así como la facilidad para andar por los pasillos del recinto, lo cual fue de gran alivio después de viajar por 14 horas.

Es increíble el alcance y organización que tiene el fandom ARMY, una vez más nos han impresionado, pues su admiración y amor por el grupo se percibe en cada una de sus acciones.

