K-Pop: BTOB de vuelta con Only One For Me

La balada pop co-escrita por Im Hyunsik, miembro de BTOB, se llama Only One For Me, tema que incluye sintetizadores, una mezcla de trop y melodía bastante rítmica con una ligera influencia rock, algo bastante conocido de los chicos de BTOB pero no por ello deja de asombrar a su fandom Melody. Only One For Me, brinda una enorme oportunidad de mostrar la fortaleza de la agrupación, enseñando la suavidad de las voces de sus vocalistas y dándoles un lugar a los raperos de mostrarse más sensibles en la canción, dando como resultado un gran himno para este verano.

Dentro del video se ve a los chicos de BTOB muy relajados disfrutando de la época, mientras se pasean por habitaciones bastante lujosas, por la ciudad, en una isla similar a un bote en medio del agua y festejando en un autobús durante una cálida noche de verano. Sin duda una canción para escuchar mientras te relajas en la playa o en la ciudad, así como ellos mismos han representado en el videoclip.

#너없인안된다 #thisisus Una publicación compartida de 육성재 BTOB Melody 3X2 (@yook_can_do_it) el 18 Jun, 2018 a las 2:28 PDT

La canción Only One For Me es el tema principal del álbum This Is Us, el Ep contiene siete temas y viene justo después de su álbum Brother Act presentado el año pasado, el cual llegó al puesto número 14 dentro del World Albums chart.

El grupo BTOB, inició su carrera en el año 2012 pero tuvo su mayor auge durante el 2015 con la canción It's Okay, desde entonces cambiaron un poco su estilo, dejando las coreografías efusivas para darle un sentido más pop ligero que se acomodara al momento que ellos estaban viviendo.

Algunos miembros han dado su opinión sobre su regreso, entre ellos está Minhyuk, quien dijo para CeCi:

"Cada vez que salimos con música nueva, intentamos probar algo nuevo. Pero Missing You recibió tanto amor, así que pensamos mucho sobre si deberíamos probar algo nuevo, o si deberíamos intentar algo similar para compensar el amor que tuvo la canción. Al final, decidimos devolver todo el amor que recibimos, así que regresamos con una canción realmente genial".

Y realmente volverán a recibir mucho amor de parte de su fandom Melody con esta nueva canción Only One For Me.