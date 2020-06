K-Pop: BLACKPINK revela increíble imágenes promocionales de su comeback

BLACKPINK está programado para hacer su esperado comeback este 26 de junio a las 6 PM KST con su sencillo de prelanzamiento, "How You Like That", y están listas para impactar a su fandom con nada más que sus miradas aterradoras, en un segundo conjunto de pósters del regreso.

Para este sencillo, "How You Like That", se espera que las chicas de BLACKPINK muestren su potente combinación de hip-hop y su gran rendimiento físico.

Después de tener su esperado comeback con "How You Like That" primero, BLACKPINK se preparará para el lanzamiento de su primer álbum completo a finales de este año después de una pequeña ausencia del mundo K-pop.

¡Maravíllate con nuevos pósters de BLACKPINK a continuación!

Conformado por Jisso, Rosé, Jennie y Lisa, BLACKPINK ha dejado boquiabiertos a todos sus fans con las increíbles imágenes promocionales.

