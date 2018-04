K-Pop: BLACKPINK realmente está en el área con BOOMBAYAH

Las chicas de BLACKPINK deben de estar más que orgullosas de su fandom BLINK, ya que su video debut BOOMBAYAH, ha alcanzado las 300 millones de vistas en la plataforma de YouTube, recordemos que la otra canción con que también debutaron fue Whistle, el día 8 de agosto del año 2016.

Ha pasado un año y ocho meses desde la revelación del MV y del grupo, de hecho también la canción Whistle hasta hace poco llegó a las 200 millones de visualizaciones, nuevamente de la plataforma de YouTube, recordándonos el alcance que tuvo el grupo con esta canción a los 14 días de haberla lanzado cuando logró ocupar los primeros lugares de las listas de popularidad en los programas de música.

Otros videos musicales que ya han pasado la marca de las 200 millones de vistas de este grupo han sido Playing with Fire y As If It's Your Last, pero no son los únicos con un gran número de visualizaciones, sus videos coreográficos también poseen cantidades altas, dejando ver sus grandes pasos de bailes, la coordinación y el talento que respalda sus presentaciones.

Algunos grupos que con sus videos también han superado las 300 millones de visualizaciones en YouTube, han sido BIGBANG con Fantastic Baby y Bang Bang Bang, quienes igualmente pertenecen a YG Entertainment como las chicas de BLACKPINK. Ahora bien de otra agencias podemos mencionar a BTS de Big Hit Entertainment, con los videos de Fire y DNA, incluso las chicas de TWICE con TT de la empresa JYP Entertainment.

También se sabe que las chicas de BLACKPINK planean regresar próximamente con nuevo material, pues hace un par de semanas Yang Hyun Suk en su cuenta de Instagram nos anunciaba el final de las grabaciones con las chicas, por lo que habría que estar muy atentos a las actualizaciones que estas chicas hicieran.