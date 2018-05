K-Pop: BLACKPINK podría regresar en Junio

Entre rumores y evidencias es muy probable que para el mes de Junio las chicas de BLACKPINK estén de regreso a los escenarios, la apuesta de esto subió después de la publicación que realizó el director de YG Entertainment, Yang Hyun Suk, sobre los Lightsticks oficiales de las chicas para sus próximos conciertos.

El lightstick oficial de la agrupación irá muy acorde con su nombre pues éste posee los colores rosa y negro, colocando el rosa en los corazones que lo conforman y el negro en el mango. El lightstick simulará la forma de un martillo de juguete pero con un contorno de corazón. El post realizado por el presidente también iba acompañado de un mensaje que decía:

“BLACKPINK spoiler oficial de lightstick y BLACKPINK vuelve este junio”

Con esto estaría más que confirmando el retorno de Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé a los escenarios, considerando que ya han pasado 11 meses desde su último single llamado As If Its Its Your Last, el cual se posicionó muy bien en las listas en tiempo real posterior a su lanzamiento.

Para el fandom BLINK, esta noticia ha causado gran emoción, pues por fin tendrá un lightstick oficial con el cual podrán animar a la chicas en sus presentaciones así como lograr el mar de color rosa en los recintos en donde se presenten para los próximos conciertos de las chicas quienes aún no han realizado una gira oficial pero que, seguramente, se encontrará en los planes del director de YG Entertainment, Yang Hyun Suk.

Por lo que tendremos que esperar a que llegue el mes de Junio para verlas de nuevo con mucha más nueva música y esperaremos los videoclips propios de su regreso para juntos gritar ¡BLACKPINK in your area!