K-Pop: BLACKPINK impone en el área con su regreso

Ni siquiera sabemos por dónde empezar, el regreso intenso y mucho más maduro que nos habían prometido las chicas de BLACKPINK se hizo presente en su nuevo videoclip DDU-DU DDU-DU, pero que no les engañe el nombre, esta canción y video han sido la proclamación de su poder y firmeza en la música, como ellas lo mencionan dentro de una de las canciones de su nuevo mini álbum Square Up, han llegado a hacer una revolución de principio a fin.

La canción que lidera Square Up es DDU-DU DDU-DU, tema lleno de hip hop, bastante fuerza y mucho carisma, además de los toques personales de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, colocando en alto el por qué las chicas dominan el área con su música, estilo y talento. En una sola canción colocaron los hechos y la identidad de la agrupación. El video lleno de temáticas correspondientes a la grandeza que muestran las chicas además de una coreografía poderosa sin dejar de lado la delicadeza de sus miradas, hacen el complemento perfecto de este regreso.

Se puede ver a Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé en diversos escenarios, desde un candelabro, hasta un tanque de guerra cubierto de espejos que lo hacen deslumbrante, paparazzis, dinero, salón de clases, bueno, una muestra de que en todo lugar ellas llegan a imponer.

El álbum Square Up, contiene no solo a DDU-DU DDU-DU, también está Forever Young canción que las proclama como la revolución dentro de la música, seguida con Really, un tema con mucho hip-hop un tanto menos femenina pero no por ello dejarás de escucharla, por último See U Later, una manera diferente de retratar una ruptura dado el género pop dance que la conforma, haciendo ver a la ruptura mucho menos dolorosa de lo que puede ser.

Sin duda lo prometido es deuda y las chicas de BLACKPINK la han concretado, el álbum contiene mucha más madurez de las cuatro integrantes, algo que se siente y se observa en cada una de sus nuevas canciones. El fandom BLINK ya les extrañaba, pues ya ha pasado un año desde As If It's Your Last y sin más han hecho un trabajo excelente junto al productor TEDDY.

Les deseamos mucho éxito en su regreso, estamos seguros que pronto recibiremos más noticias de las chicas de BLACKPINK.