K-Pop: BLACKPINK ha hecho historia en Billboard

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han hecho historia en Billboard al debutar en el puesto número 55 de la lista de Billboard Hot 100 que corresponde al cuadro del 30 de junio, siendo el primer grupo femenino en llegar a Billboard tan alto. Anteriormente el grupo Wonder Girls era dueño de ese título ya que en 2009 llegaron a la lista Hot con la canción Nobody, la cual ocupó el lugar número 76 en esa ocasión.

De acuerdo con Nielsen Music, la nueva canción de las chicas de BLACKPINK, DDU-DU DDU-DU ha registrado 12.4 millones de transmisiones tan sólo en Estados Unidos y al menos 7 mil ventas digitales en la semana que culminó el día 21 de junio, incluso ocupa el puesto 39 en el recuento de Streaming Songs, en donde las chicas se convierten en el primer grupo del género K-pop femenino en tener una participación.

Por otro lado el disco de BLACKPINK, Square Up, hoy inicia en el lugar número 40 en la lista de Billboard 200 con 14,000 unidades vendidas, siendo aquí también pioneras al ingresar a la lista.

Incluso las canciones de manera individual se han posicionado en la tabla de ventas de World Digital, siendo DDU-DU DDU-DU quien ocupe el primer lugar, seguido de Forever Young en el puesto número 4, Really en el 11, See U Later en el 12 y como reingreso a la lista en el lugar 10 As If It's Your last y Boombayah en el puesto 19.

Y por último las chicas ocupan el lugar número 1 en las lista de Artistas Emergentes de Billboard, en donde también han sido el primer grupo femenino en llegar y las segundas como género K-pop atrás de NCT quienes ingresaron en el lugar número 1 en el mes de mayo.