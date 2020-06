K-Pop: BLACKPINK estrena increíble nuevo póster de “How You Like That”

BLACKPINK ha sorprendido a sus fans de todo el mundo con un nuevo póster de créditos para "How You Like That", que ha fascinado a la industria del K-Pop.

Como era de esperar, el nuevo sencillo de BLACKPINK, es una canción creada por Teddy, con letras adicionales de Danny Chung y composición compuesta por R.Tee y 24. R.Tee y 24 también trabajaron en la producción.

El póster de "How You Like That", también viene con una nueva foto para las chicas, quienes continúan con un tema fuerte y carismático.

BLACKPINK tiene su comeback tras dos años de ausencio

¡Estén atentos para obtener más información sobre el lanzamiento del nuevo sencillo de BLACKPINK!.

BLACKPINK emociona con su look del comeback

Mientras Blinks intentan contenerse mientras esperan el regreso de BLACKPINK, YG Entertainment lanzó otro conjunto de carteles para el próximo sencillo del grupo K-pop "How You Like That".

YG compartió los carteles en su cuenta de Twitter, revelando los nuevos looks más atrevidos de las chicas: desde el bob rockstar y las joyas faciales de color negro azabache de Lisa hasta los zarcillos rubios de Jennie. Cada look encantó a sus fans.