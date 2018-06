K-Pop: BLACKPINK está rompiendo récord con Square Up

Como lo dice Forever Young las chicas de BLACKPINK han llegado a hacer una verdadera revolución dentro de la música e internet. El número de visualizaciones en la plataforma de YouTube ha subido como espuma logrando establecer un nuevo récord, ya que su más reciente video DDU-DU DDU-DU ha llegado a los 10 millones de vistas en únicamente 10 horas, el récord anterior que también ostentaban las chicas de BLACKPINK, era de 17 horas de entre todos los grupos de k-pop femenino, ya que entre los grupos varoniles el récord es totalmente de BTS quienes alcanzaron las 10 millones de visualizaciones en tan sólo 4 hora y 55 minutos. Un logro alcanzado gracias a su fandom BLINK, que sin cesar ha reproducido una y otra vez tan grandioso video.

Pero las celebraciones no paran ahí, porque las dos canciones que promocionan el mini álbum Square Up, DDU-DU DDU-DU y Forever Young ya han llegado a la cima de las principales listas de música en tiempo real en Corea, como lo son Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver y Soribada, además como un padre orgulloso de sus niñas Yang Hyun Suk Director de YG Entertainment, no ha dejado de compartir las posiciones de las canciones y del álbum en distintos países del mundo por medio de sus redes sociales.

DDU-DU DDU-DU primer lugar

Países latinos que han alcanzado el #1 con BLACKPINK Vamos Brazil, Colombia, Ecuador, Panamá están muy cerca #SQUAREUP_BLACKPINK pic.twitter.com/EW8bOLlIgg — Hayi Wife (@hayi_wife) 15 de junio de 2018

Incluso durante el día se convirtieron en tendencia mundial en Twitter usando el hashtag #SQUAREUP_BLACKPINK, como parte de su regreso a la música, otra gran hazaña del fandom BLINK quienes no han dejado de alegrarse por este regreso.

#SQUAREUP_BLACKPINK

Sin duda Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé, están teniendo un asombroso comeback, estaremos siguiendo sus próximas presentaciones y noticias.

[#SQUAREUP_BLACKPINK ] - 15.06.18 -



✨DDU-DU DDU-DU es el MV de un Girl Group (kpop) más rápido en llegar a los 10M de reproducciones , y segundo en el ranking general ✨



# 1 BTS FAKE LOVE - 4H y 56min

# 2 BLACKPINK - DDU DU DDU DU - 6H Y 14min



via: @/portalblackpink pic.twitter.com/OQeJSSYYqQ — BLΛCKPIИK Venezuela (@BLACKPINK_Vnzl) 15 de junio de 2018

LAS CHICAS DICIENDO "HOLA" Y LISA DICIENDO "TE AMO", I'M RE MURIDA ahre si #SQUAREUP_BLACKPINK pic.twitter.com/DorJlA46Mi — Dana ~ #SQUAREUP ~ #LM5 (@PerrieYegua) 15 de junio de 2018