K-Pop: BLACKPINK destrona a BTS con 60 millones en “How You Like That”

La agrupación femenina de BLACKPINK acaba de superar las 60 millones de vistas en YouTube con su video musical de “How You Like That”, un logro en tiempo récord que las convirtió en las nuevas reinas del K-Pop. Al parecer, dejaron atrás el récord de BTS con uno de sus más exitosos MV.

BLACKPINK rompe récord en YouTube

Desde las primeras horas del 26 de junio, se confirmó que el fandom BLINKs había superado una enorme cantidad de reproducciones con “How You Like That”; pasando de 50 millones de vistas a más de 60 en menos de 24 horas. Para ser exactos, información de Soompi señaló que esto tomó un total de 15 horas y 9 minutos.

Mientras que los chicos de BTS, tenían el récord anterior con el video musical de “Boy with luv”, que tardó aproximadamente 17 horas y 45 minutos en realizar el mismo número. Aunque este dato no busca generar enemistad entre fandoms del K-Pop, sí motiva a futuros artistas con sus respectivos MV y cómo BLACKPINK se encuentra realizando un extraordinario comeback.

Mira el MV de “How You Like That”

BLACKPINK con Jimmy Fallon

Tras realizar un bien recibido regreso al K-Pop, las cuatro integrantes de la girlband Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa, se presentarán en el programa especial de The Night Show con Jimmy Fallon; quien últimamente es de los primeros presentadores en dar a conocer las novedades del pop coreano en los Estados Unidos.

El programa con BLACKPINK se realizará el 26 de junio a las 12 AM (ET) y lo podrás ver desde el canal oficial de NBC. Prepárate, pues en pasadas ediciones se han tenido exclusivas presentaciones de grupos de K-Pop y esto incluye la coreografía de BTS con su canción “ON”.

Más sobre el comeback de BLACKPINK

La canción de “How You Like That” fue el pre-single de la girlband para su comeback del 2020 y su video musical fue uno de los más esperados del año. Recordando sus recientes imágenes publicitarias, donde se presumió el cambio de look para las cantantes sucoreanas y un poco del conceptos de su álbum.

Los planes de YG Entertainment, son dar a conocer un nuevo vistazo del comeback en julio y agosto. Así que podemos decir que la mitad restante del 2020, es toda de las talentosas BLACKPINK y su fandom llamado BLINKs. También podrás conocer un poco sobre la vida de las idols, al ver su actual reality show.