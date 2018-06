K-Pop: BLACKPINK cada vez está más cerca con Square Up

Desde hace unos días YG Entretainment ha dejado caer varios adelantos, desde promos, posters, teasers y más, pero en esta ocasión llegaron las nuevas imágenes de las chicas quienes lucen un poco diferentes pero no dejan de lado su icónico estilo. El nuevo álbum en el que han estado trabajando mucho las chicas constará de cuatro canciones estas son DDU-DU DDU-DU, Forever Young, Really y See U Later y en todas ellas colaboró el productor de YG Entertainment, Teddy, quien en el pasado ha trabajado junto a BIGBANG, G-DRAGON, CL por mencionar algunos.

Las chicas de BLACKPINK ya han declarado como se sienten con respecto a este nuevo álbum. Lisa, por ejemplo ha comentado que han trabajado muy duro, generando confianza y esperando que el álbum sea un éxito total, así como Rosé quien se ha mostrado muy entusiasmada con este regreso a los escenarios.

“Hemos preparado sinceramente y con mucho amor cada canción, no sólo porque es nuestro regreso después de un año, sino porque es nuestro primer mini álbum desde nuestro debut”.

Además Jennie agregó:

“Creo que por eso estamos confiadas y tenemos muchas esperanzas… queremos mostrar la diversidad musical de BLACKPINK”

Tambien Jisoo comentó:

“Hemos estado practicando mucho más baile, queremos mostrar un lado fuerte y diferente”.

Su regreso oficial será el día 15 de junio y la venta del mini álbum Square Up iniciará el día 20 de junio, el cual tendrá dos versiones, uno en color rosa y otro en negro como su nombre. El cambio que presentan las chicas de BLACKPINK las ha colocado en un plano mucho más maduro, en los adelantos se puede observar que ya han definido un estilo sobre el cual han trabajado.