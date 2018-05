K-Pop: BLACKPINK alcanza los 300 millones de views

Su más reciente canción, As If It’s Your Last, ha llegado a las 300 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, siendo su segundo video en alcanzar esa cantidad después de BOOMBAYAH su video debut y no sólo eso, también llegaron a los 3 millones de me gusta en el mismo video y eso que aún no se cumple un año desde su publicación.

Con esto, las chicas de BLACKPINK se han convertido en el primer grupo femenino del género K-pop en lograr los 3 millones de me gusta en uno de sus videos musicales. El video de As If It’s Your Last, fue publicado el 22 de junio de 2017, y hasta el momento han alcanzado varios récords en YouTube, pues a 46 días de su lanzamiento ya había sobrepasado la meta de las 100 millones de vistas, de igual forma, la canción fue incluida en la lista global Top 25 Songs of the Summer, también de YouTube, hecho que las llevó a ser el primer video de K-pop en pertenecer a ésta.

Es tan grande su popularidad que han sido elegidas por Coca-Cola Korea para ser parte de un nuevo anuncio de Sprite junto con el actor Woo Do Hwan, pero no ha sido la única marca que ha buscado colaborar con las chicas, anteriormente las vimos trabajar con NYLON JAPAN y con SHEL’TTER, además hace unos meses se confirmó su partición para la Tokyo Girls Collection.

#BLACKPINK#TGC#BLINK thankyou for having us ���� Una publicación compartida de BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial) el 31 Mar, 2018 a las 6:35 PDT

Sin duda las chicas están festejando con tan grande alcance, por tanto no es nuevo que se estén esmerando en regresar con un gran álbum y varios rumores aseguran que las chicas ya iniciaron las grabaciones de su próximo video musical, que suponemos, será igual de exitoso que As If It’s Your Last.