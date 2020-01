K-Pop: ATEEZ tiene su triunfal regreso con nuevo vídeo musical

El grupo de K-Pop, ATEEZ, a quienes recordarás por su debut en 2018, han regresado a los escenarios de Corea del Sur con el lanzamiento de su nuevo álbum, “TREASURE EPILOGUE: Action to Answer”.

ATEEZ hace su comeback con "Answer"

El primer sencillo de ATEEZ, titulado, “Answer” ya estrenó su vídeo oficial en el canal de YouTube de la boyband del K-Pop.

En 15 horas desde su estreno, “Answer” ya alcanzó las 487 millones de reproducciones en YouTube y los comentarios de apoyo del fandom, ATINY han inundado las redes sociales.

EL ESPERADO COMEBACK

ATEEZ, uno de los grupos más nuevos en el mundo del K-Pop, quienes regresaron con lo que sería la parte el “epílogo” de la trilogía “Treasure” de la banda.

Se trata de 3 álbumes consecutivos denominados “Treasure Ep. 1: All to Zero”, “Treasure Ep. 2: Zero to One” y “Treasure Ep. 3: Fin. All to Action”.

Su nuevo disco, “TREASURE EPILOGUE: Action to Answer” cuenta con elementos del hip hop y dance pop, y algunos giros inesperados que caracterizan a la boyband.

El anuncio oficial del regreso de ATEEZ fue hecho el pasado 24 de diciembre por medio de representantes de KQ Entertainment, discográfica a la que pertenecen los idols.

ANSWER

Algo que queda claro al ver el nuevo vídeo musical de ATEEZ es como los idols se preparan para arrasar en 2020 e incluso hacer la competencia a algunas de las bandas de K-Pop Senior como BTS.

Tanto la canción como el vídeo oficial tienen el tema de celebrar los logros que alcanzamos en la vida, así como el éxito que nos dejan.

“Hagamos un brindis como un trueno. Llénalo todo hasta que se desborde. Levanten sus copas sobre sus cabezas. Tan alto para que se puedan ver desde cualquier lugar”, así se traduce el primer verso de “Answer”, el nuevo tema de ATEEZ con el que realizan su esperado regreso.

