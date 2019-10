K-Pop: ATEEZ canta 'WONDERLAND' en una divertida versión al español

La misión que tenían los chicos de ATEEZ durante la dinámica por parte del programa Hola82, era la de cantar su nuevo sencillo con el pequeño detalle de que la letra cambiaría a diferentes idiomas y no podían dejar de cantar, sin importar cómo los chicos debían hacer su mejor esfuerzo por interpretar al español.

En el video vemos lo bien que lo hacen los chicos, sobre todo Yunho quien fue el que mejor lo hizo según sus compañeros de ATEEZ, la pronunciación de cada uno fue a la par con el nivel de dificultad que aumentó con cadas estrofa de la canción, los chicos incluso se alegraron de haber conocido su sencillo en un nuevo idioma.

ATEEZ es una boyband surcoreana de KQ Entertainment compuesta por ocho miembros, Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho. Ellos debutaron el pasado octubre de 2018 con su primer álbum Treasure EP.1: All to Zero.

Algo que caracteriza al programa Hola82 es que su contenido está pensado para audiencias del K-Pop a nivel mundial, por lo que siempre invitan a celebridades a formar parte de todo tipo de dinámicas para que los fans los conozcan aún más.

Su canal de Youtube cuenta con más de 180 mil suscriptores, buscando innovar con contenido especializado en el K-Pop para que además sea un espacio que todo fan pueda acceder para apoyar a su boyband, girlband o celebridad favorita sin limitaciones de su nacionalidad, así es tus mejores amigos son los subtítulos que comparte en cada uno de sus videos.

Uno de sus programas más divertidos es retar a las celebridades de cantar sus propias canciones en el idioma español, ya que recordemos los fans de latinoamérica son uno de los mayores grupos que consumen este estilo musical y todo parece indicar que las compañías de la industria del K-Pop están apostando por incluir los ritmos latinos en sus producciones.

La versión original ya cuenta con más de 19 millones de reproducciones en el canal oficial de KQ Entertainment, aquí te dejamos el video:

