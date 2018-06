K-Pop: ASTRO, representante de Corea del Sur en Star of Asia

K-Pop: ASTRO, representante de Corea del Sur en Star of AsiaK-Po

El grupo surcoreano ASTRO, se presentará en el festival internacional de música Star of Asia, el cual se llevará a cabo en Almaty, Kazajistán. Hasta el momento se espera que una gran multitud llegue a la pista de hielo de la montaña Medeu para ver a los diversos artistas que acudirán al tan esperado evento.

Cada año se elige a un grupo representante de Corea del Sur para asistir al concierto, el año pasado por ejemplo, fue la oportunidad de los chicos de U-KISS, pero en esta ocasión serán los chicos de ASTRO quienes podrán participar en el Star of Asia, evento que forma parte del aniversario número 20 de la ciudad Astaná en Kazajistán.

El grupo se ha sentido muy agradecido ante la oportunidad, los integrantes han dicho que se sienten muy honrados de poder representar a Corea del Sur en un festival de gran magnitud como lo es Star of Asia, añadieron también se sienten muy felices de conocer a los fans de Kazajistán, incluso se comprometieron a dar lo mejor de ellos durante el festival como lo han hecho en su carrera produciendo seis mini álbumes, mismos que se han posicionado en las listas de música más importantes de Corea. Eunwoo, Moon Bin, MJ, JinJin, Rocky y Sanha recibieron gran popularidad por su drama web, previo a su debut llamado To Be Continued, por lo que esperan ser recibidos por muchos fans en el festival.

El festival Star of Asia albergará a grupos y artistas de Estados Unidos, Europa, Azerbaiyán, Uzbekistán y Rusia y se transmitirá a 118 países para todo aquel que no puso asistir, el día 17 de junio a las 8 p.m. Les deseamos mucho éxito a los chicos de ASTRO