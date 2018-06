K-Pop: ASTRO conmueve a todos con sus palabras

Recientemente los chicos de ASTRO aparecieron en la portada de la revista de moda y estilo de vida, The Star, luciendo muy atractivos ante la cámara y transmitiendo su carismático estilo en todo momento. MJ, Jinjin, Eunwoo, Moonbin, Rocky y Sanha aparecerán en la portada de la edición junio – julio e incluso fueron entrevistados acerca de sus siguientes planes, como presentaciones, conciertos y celebraciones por sus 800 días juntos, además de curiosear en sus deseos para años venideros.

ASTRO, THE STAR MAGAZINE

El primero en hablar fue Eunwoo, quien recientemente está muy involucrado en sus actividades de actuación, por lo que se ha visto con el tiempo muy medido entre los preparativos de sus actividades, así como en sus ensayos para su primer papel protagónico en una nueva serie romántica de la cadena JTBC, llamada My ID is Gangnam Beauty. Mencionó que estaba emocionado y deseaba poder mostrar otro lado de él por medio de esta oportunidad, pues es algo que ha deseado hacer desde hace tiempo.

Dentro de My ID is Gangnam Beauty, Eunwoo hará el papel de Do Kyung Suk, personaje dentro de la historia enmarcado como alguien sumamente atractivo que se hará amigo de una chica que, por el contrario, se siente muy intimidada con su aspecto físico llamada Kang Mi Rae. Además nos dejó saber quiénes más trabajarán junto a él y los personajes que interpretarán como Im Soo Hyang de Kang Mi Rae, también a Jo Woo Ri como Hyun Soo Ah y Kwak Dong Yeon de Yeon Woo Young.

Los chicos de ASTRO no sólo se están preparando para sus siguientes conciertos en el mes de agosto, también mencionaron como planean celebrar sus 800 días juntos desde su debut en 2016 con la versión extendida de Spring Up. Sanha compartió cual ha sido su mejor momento durante estos 800 días, a lo que sin dudar mencionó:

"Estar sobre el escenario con mis compañeros, el momento es difícil, pero si lo piensas más tarde, los momentos en que estamos juntos son los mejores momentos"

El líder Jinjin, por su parte dijo que tiene muchas esperanzas para el futuro, momento muy conmovedor pues hizo llegar a todos sus compañeros su cariño diciendo:

"Quiero que estemos juntos durante diez años, 20 y durante mucho tiempo como ahora"

Nosotros también esperamos que la agrupación se mantenga unida por muchos años más y le deseamos mucho éxito a Eunwoo en su nuevo proyecto.