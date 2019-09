K-POP: Youngjae de GOT7 fue TENDENCIA GLOBAL en Twitter por su cumpleaños (FOTOS)

El famoso cantante Choi Young-jae, mejor conocido en el mundo de la música como Youngjae ha sorprendido a todos sus fans y al mundo al aparecer en las tendencias globales de Twitter.

Resulta que Youngjae está celebrando un año más de vida en el occidente, por lo que a nivel global su nombre se ha vuelto tendencia y para los que no lo conocen los ha tomado por sorpresa.

K-POP: Youngjae de GOT7 se vuelve TENDENCIA GLOBAL en Twitter (FOTOS)

Hay que recordar que el 17 de septiembre, Youngjae cumple 23 años en el cálculo occidental, y no pasó mucho tiempo después de la medianoche de que se lanzara el hashtag #OurGravityYoungjaeDay ocupara el puesto número 1 en todo el mundo en Twitter.

Los fanáticos de todo el mundo le desean feliz cumpleaños con el hashtag #OurGravityYoungjaeDay, número uno en Twitter en todo el mundo al destacado integrante de una de las mejores bandas de K-pop llamada GOT7.

K-POP: Youngjae de GOT7 se vuelve TENDENCIA GLOBAL en Twitter (FOTOS)

¿QUIÉNES SON LOS GOT7?

GOT7 es un grupo masculino de K-Pop creado por JYP Entertainment en 2014, que está conformado por siete integrantes: JB, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom, quienes debutaron en enero de 2014 con “Girls Girls Girls”, tema principal de su mini-álbum debut “Got It?”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

⚡️ ¡Feliz cumpleaños, Youngjae! El sol que ilumina los días de los fans de @GOT7Official está celebrando un año más ☀️ #OurGravityYoungjaeDay https://t.co/aLj1AM7bqo — Twitter Moments en Español (@MomentsES) September 16, 2019

Cabe destacar ese mismo año los chicos de GOT7 debutaron en Japón con “Around the World”, sencillo incluido el álbum debut en japonés MoriGatte Yo, lanzado en 2016.

TE PUEDE INTERESAR: BTS ha CONCLUIDO sus vacaciones temporales ¡El ARMY está feliz! (FOTOS)

Hasta los mismos chicos de dieron cuenta del poder de youngjae#OurGravityYoungjaeDay#혼자_두지않을게_영재_생일축하해 pic.twitter.com/dgD52X5Oby — Nicky ♡ youngjae day �� (@7angelsforme) September 16, 2019

La popularidad de GOT7 se consolidó en 2016 con el lanzamiento de Flight Log: Turbulence (2016) y su tema principal Hard Carry; mientras que entre las canciones más reconocidas del grupo están: A, Just Right, Hard Carry, Never Ever, Miracle y Lullaby. Actualmente, GOT7 es uno de los grupos de K-pop más reconocidos internacionalmente junto a BTS, EXO, NCT y Monsta X.

Cuando youngjae escribió "ahgase" en la arena y para hacerlo más hermoso hizo una pose con un corazón a la cámara jajajajja es un bebé#OurGravityYoungjaeDay

pic.twitter.com/3TBrb0b36B — Alyen�� Youngjae day☀️ (@myloveyugy) September 16, 2019

Tras el éxito de su debut, el grupo regresó ese mismo año con el mini-álbum Got Love (2014), este tuvo como sencillo promocional al tema A, producido por J.Y.Park. El MV de este tema fue grabado en Malasia y contó con la participación de Sana de TWICE como actriz principal. En el vídeo se pude ver a los chicos intentando mostrar sus encantos a la joven mesera. Antes de su regreso en M! Countdown, el grupo presentó el mini-álbum en un pequeño concierto realizado el 18 de junio en el AX Korea de Seúl.