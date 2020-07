K-Dramas que traen poderes sobrenaturales al mundo real y NO te puedes perder

El tema sobrenatural a menudo encuentra un lugar en los K-Dramas (o doramas como muchos suelen llamarle), a veces con un mundo entero dedicado a él.Sin embargo, hay algunos dramas que se desarrollan en un mundo ordinario con solo un toque de fantasía, o ciencia ficción, a menudo, en forma de superpoderes que están en posesión de los personajes principales.

Aquí hay una lista no exhaustiva de doramas con personajes con poderes sobrenaturales en un entorno ordinario.

Estos K Dramas traen al mundo real superpoderes

He Is Psychometric

Jinyoung de GOT7 protagoniza este K-Drama como Lee Ahn, un joven psicométrico que se cruza en el camino, durante un caso de investigación, con Yoon Jae In, interpretado por Shin Ye Eun, quien tiene un oscuro secreto que no debe ser revelado sin importar el costo. La psicometría es la capacidad de leer los secretos de una persona o un objeto con un simple toque. Lee Ahn no tiene control sobre sus habilidades, y con su personalidad torpe, a menudo se encuentra en problemas.

Las manos de Jinyoung recibieron mucha atención siguiendo la naturaleza del superpoder que posee su personaje en este K Drama y estudió su papel meticulosamente para retratar adecuadamente sus habilidades de una manera natural y realista.

Memorist

Dong Baek, interpretado por Yoo Seung Ho, es un detective talentoso con un temperamento volátil que trabaja en un caso de asesino en serie junto a Han Sun Mi (interpretado por Lee Se Young), un perfilador criminal seguro de sí mismo con una actitud poco convencional. El don de Yoo Seung Ho es leer los recuerdos de las personas, lo que resulta ser muy práctico durante sus investigaciones e incluso lo convierte en un psíquico certificado. Además, su poder le permite empatizar con las víctimas al sentir su dolor, lo que le permite una mayor comprensión para resolver sus casos.

The Game: Towards Zero

Taecyeon de 2PM protagoniza este drama como Kim Tae Pyung, un hombre que puede prever la muerte de alguien con una simple mirada en sus ojos. Sin embargo, sus poderes son inútiles cuando conoce al detective Seo Joon Young (interpretado por Lee Yeon Hee) que está investigando un caso de asesinato de dos décadas. Tae Pyung nació con su don de profeta, y puede ver los últimos momentos antes de que una persona fallezca. También tiene visiones de su propia muerte, y Joon Young es la única persona cuya muerte es incapaz de ver, sin importar cuánto intente cerrar los ojos con ella.

Strong Woman Do Bong Soon

Park Bo Young completó otro papel memorable como Do Bong Soon, una mujer con poderosas habilidades físicas que utiliza en su trabajo como guardaespaldas de Ahn Min Hyuk (interpretado por Park Hyung Sik), CEO de una compañía de juegos que sigue recibiendo amenazas. La súper fuerza de Do Bong Soon es hereditaria. Aunque práctico en muchas situaciones, viene con una condición: usarlo solo para el bien. Cualquier uso de sus poderes para beneficio personal o travesura podría hacer que los pierda para siempre.

The Girl Who Sees Smells

El título lo dice todo: Shin Se Kyung interpreta a Choi Eun Seol, una chica que ve olores. Ella pierde a sus padres en un horrible asesinato en serie y corre por su vida, solo para ser atropellada por un automóvil y entrar en coma. Se despierta seis meses después y descubre que su ojo izquierdo se ha vuelto verde y que ahora puede ver olores. Básicamente, los olores se manifiestan en colores y formas, lo que los hace trazables.

Tomorrow With You

Yoo So Joon (Lee Je Hoon) es un CEO exitoso de la compañía que puede viajar en el tiempo cuando viaja en el metro. Atrapado entre el presente y el futuro, Song Ma Rin (Shin Min Ah) entra inesperadamente en su vida, y hace todo lo que está en su poder para cambiar su vida con ella. A través de la capacidad de viaje en el tiempo de So Joon, los espectadores realmente pueden profundizar en las capas entrelazadas de esta historia que van y vienen hasta que el misterio finalmente se aclara.

While You Were Sleeping

Este drama no tiene uno, sino tres personajes que comparten el mismo superpoder Suzy, Lee Jong Suk y Jung Hae In como Nam Hong Joo, Jung Jae Chan y Han Woo Tak, respectivamente, son personas de diferentes estilos de la vida que pueden ver el futuro en sus sueños. Siendo un reportero, un fiscal y un oficial de policía, los tres personajes se unen para evitar que sus visiones abandonen el país de los sueños.

Another Oh Hae Young

Este popular drama está protagonizado por Eric de Shinhwa como Park Do Kyung, uno de los principales directores de sonido de una compañía cinematográfica. De repente comienza a tener premoniciones, y es entonces cuando se ve involucrado con dos mujeres que comparten el mismo nombre Oh Hae Young y también trabajan en la misma compañía, pero tienen vidas completamente opuestas. Con una Oh Hae Young como su ex y la otra como su nuevo interés amoroso, Do Kyung sigue teniendo visiones del futuro, lo que lo deja perplejo.

Master’s Sun

¡Es uno de los dramas y superpoderes más famosos que aparecen en nuestras pantallas! Gong Hyo Jin interpreta el papel de Tae Gong Sil, una mujer que puede ver personas muertas. Su don maldito hace que cada fantasma que pasa busque su ayuda para cerrarse y pasar a la otra vida.

Este poder incontrolable causa su gran trauma hasta que se cruza con el arrogante CEO Joo Joong Won, interpretado por So Ji Sub. Joong Won parece "desactivar" su don cuando está cerca de ella, lo que hace que Gong Sil se mantenga firme a su lado en todo momento.

TE PUEDE INTERESAR: 3 KDrama estrenados en 2020 que no te puedes perder

Seguramente, debe ser doloroso ser perseguido a diario sin tener la capacidad de detenerlo, pero Gong Sil ha ganado más que un simple levantamiento de maldiciones al conocer a Joong Won.