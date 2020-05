K-Dramas que llegan en mayo junto a los éxitos de Netflix

Las series surcoreanas o K-Dramas tendrán varios títulos a estrenar en el mes de mayo de 2020, estos además de las ya conocidas obras coproducidas por Netflix con actores de renombre en Corea del Sur; así que no te puedes perder la lista que tenemos para tí, pues podrías encontrar el que estabas buscando para ver durante cuarentena por Coronavirus.

Mom Has an Affair (2020)

Serie surcoreana de romance, drama y familia. Nos presenta la vida de una madre que busca constantemente el bienestar de sus hijos, para ello se esfuerza arduamente en conseguirlo y encontrar al nuevo padre de sus hijos, quien debe ser de preferencia adinerado para brindarle mayores oportunidades a su familia.

Soul Mechanic

En esta tenemos la actuación de Jung So-Min (actriz en la serie de Netflix “Porque esta es mi primera vida”), siendo una historia sobre el mundo de los psiquiatras que harán todo lo posible en ayudar a las personas. Aunque en esta ocasión, serán unos médicos que busquen ayudar a gente con una vida impredecible y con ello la presencia de una estrella de música que apenas comienza su carrera.

Wind and Cloud and Rain

Este K-Drama histórico es protagonizado por Park Shi Hoo y Go Sung Hee (quien también vemos en Hospital Playlist de Netflix). Nos presenta una historia ubicada en la era Joseon que nos presenta la vida de un talentoso adivino y lector de rostros, pero también es el Rey.

Mystic Pop-Up Bar

Para esta serie, el actor surcoreano Sung Jae de BTOB (Who Are You: School 2015) está de regreso a los K-Dramas. Historia basada en un Webtoon que nos narra la vida de un bar al aire libre que es atendido por dos personas con personalidades muy distintas; pero lo que le da el toque a esta obra de misterio, es que una de estas prsonas visita los sueños de sus clientes para ayudarlos con sus problemas.

Aún hay más series que se suman a la temporada de mayo 2020, existiendo varias plataformas de streaming oficial como Netflix y Viki, donde podrás seguir de cerca algunas de ellas. Lo que deja una extensa lista aún por confirmar con otros K-Dramas que seguirán siendo los favoritos de muchos fans, junto con el gran trabajo de los actores surcoreanos.