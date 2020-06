K-Drama: Woo Do Hwan de “El Rey: Eterno Monarca” recibe oferta de protagónico

El actor surcoreano Woo Do Hwan, quien interpretó los personajes “Jo Eun Seob” y “Jo Young”. Recién finalizó de grabar con SBS en “The King: Eternal Monarch” (TKEM); una serie que también se distribuyó en Netflix. Algo que incentivó a una empresa, para darle la oportunidad de ser su protagonista en un nuevo K-Drama.

Woo Do Hwan brilló junto con Lee Min Ho (Rey Lee Gon en “TKEM”), pero según informó Soompi, el 10 de junio recibió la oferta de ser el protagonista en el nuevo K-Drama de Daydream Entertainment titulado “Hero” y los planes confirmaron que será televisado en OCN. ¿Te emociona volver a verlo en los doramas?

La información agregó que ya están en pláticas y en los próximos días se daría a conocer la decisión del actor. Por lo pronto, se nos presentó de qué trata este nuevo K-Drama: “‘Hero’ se origina en la idea de que una fuerza enorme e invisible está trabajando detrás de la injusticia del mundo moderno donde los que realizan buenas acciones son tratados como criminales”.

El nuevo personaje de Woo Do Hwan

Esta estrella de 27 años de edad, presumió tener la experiencia necesaria para interpretar a más de un personaje a la vez. Además logró proyectar estilos muy diferentes en su actuación, desde una actitud seria y heroica, hasta hacer reír sin parar a sus fans; quienes lo consideraron uno de sus favoritos en “The King: Eternal Monarch” de Netflix.

Entonces, Woo Do Hwan sería el protagonista llamado Oh Gyu Tae en “Hero”; un ex fiscal que perdió su empleo y que en el pasado fue un atleta de boxeo amateur, hasta que dejó la escuela secundaria. La vida de este personaje se tornó más oscura y complicada, pues debido al misterioso suicidio de su hermano mayor, decidió alejarse de su carrera en los deportes.

De esta forma, Oh Gyu Tae se encaminó a descubrir la verdad; siendo un apasionado estudiante que se graduó con honores en el Instituto de Investigación y Capacitación Criminal. Ya como fiscal profesional del departamento de investigación, descubre la cruda realidad de las leyes y al no contener su ira durante un juicio, sus acciones cuestan su empleo.

De esta forma, Woo Do Hwan se convertirá en un abogado retirado tras 10 años de su penoso conflicto en un juicio. El protagonista de “Hero” terminaría trabajando en una tienda de tuning con un amigo. ¿Qué te parece este papel para el actor? ¿Te gustó verlo junto con Lee Min Ho?

