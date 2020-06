K-Drama: Woo Do Hwan anuncia que su servicio militar inicia en julio

Woo Doo Hwan, un talentoso actor surcoreano que vimos por última vez en el K-Drama de Netflix y SBS “The King: Eternal Monarch”. Anunció la fecha de su alistamiento al servicio militar con una carta manuscrita en su cuenta de Instagram y de inmediato recibió respuesta de sus fans.

Woo Do Hwan anuncia su alistamiento militar

Según información de Soompi y en base a la publicación de Instagram, este 24 de junio el famoso surcoreano dio a conocer información sobre su servicio militar; mismo que podría tener una duración de un mínimo de 18 meses y que pausaría todo su trabajo en la televisión.

Hay que recordar que su compañero actor Lee Min Ho, triunfó en el K-Drama “The King: Eternal Monarch” tras terminar su servicio militar. Así que despedir temporalmente a Woo Do Hwan, dejará ansiosos a sus fans por su siguiente trabajo; mismo que podría ser un protagónico en la serie de Daydream Entertainment titulada “Hero”.

La carta de Woo Do Hwan

“Hola. Soy Woo Do Hwan. Puede que te sorprendan las noticias repentinas, pero estoy escribiendo esta carta porque quería anunciarlo personalmente a mis fans primero. Me alistaré como soldado en servicio activo el 6 de julio. Me disculpo por no poder encontrarme con todos directamente y decir adiós”, escribió el actor.

Woo Do Hwan añadió: “Estaba feliz mientras hacía cada proyecto en el que he trabajado gracias al amor desbordante que todos me daban. Gracias por mirarme durante mi veintena y amarme. Gracias a eso, pude pasar mis 20 años muy feliz”.

Finalmente, el surcoreano le dió sus buenos deseos a sus fans: “Espero que estén sanos y felices durante estos tiempos difíciles. Volveré con buena salud y trabajaré para impresionar una vez más. Les quiero y me siento tan agradecido que no puedo expresarlo completamente en palabras”.

Su agencia Keyeast también dio una declaración sobre su servicio militar y por razones de seguridad comentó que no se darán a conocer detalles sobre la ubicación y horario de alistamiento. Ya que los planes son cuidar a los fans durante la contingencia de Coronavirus (COVID-19).

Trabajos de Woo Do Hwan en los K-Drama

De regreso en los K-Drama, la última información que se supo de Woo Do Hwan para un nuevo protagónico en la televisión, tuvo que ver con “Hero”, pero él ya es muy conocido por sus personajes en “Mad Dog”, “Tempted” y en varias películas.